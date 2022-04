Corsair Grand Touring Hybrid: Para darse un pequeño lujo

He de confesar que cuando manejo cualquier Lincoln, marca de la cual no soy target pero me encanta lo que ofrece, pienso en lo que precisamente quien compra un modelo de la firma podría no considerar, y esto es el consumo elevado del combustible. Quien compra un Lincoln como esta Corsair, busca lujo, comodidad, buen manejo, equipamiento, sofisticación y tal vez en último lugar la eficiencia.

Sin embargo, al probar esta versión de Lincoln Corsair Grand Touring, queda claro que aunque el cliente quizá no lo pida, la marca ha encontrado la clave para la eficiencia en el consumo de combustible sin sacrificar performance. Se trata de una SUV compacta con motor híbrido de 2.5 litros y tracción eléctrica a las cuatro ruedas, además de siete modos de manejo para adaptarse a cualquier situación.

Si bien se trata del segundo producto híbrido enchufable de la marca, honestamente tuvimos una mejor experiencia en comparación a la que pasamos con la Aviator híbrida, la cual tenía un pobre rendimiento eléctrico y pasábamos más horas esperando a que cargue la batería, que las que nos duraba el uso del modo eléctrico para circular. Ahora, con esta pequeña Lincoln Corsair Grand Touring tenemos esa combinación precisa para que el motor de gasolina y eléctrico hagan un esfuerzo por entregar los 266 HP y 310 libras-pie de torque con eficacia en ese bloque de 2.5 litros turbo acoplado a una caja automática de ocho velocidades, pues el desempeño es bueno en el arranque, incluso ahí están las sensaciones deportivas en medio de tanto lujo, con un sistema de suspensión adaptativa que mejora la comodidad o aumenta esa deportividad.

La capacidad AWD en su tracción la hace muy capaz, pero al mismo tiempo la SUV busca eficientar el consumo energético. EL INFORMADOR/M. Castillo

Cuando hablamos de mejoras en su sistema híbrido, nos referimos a que precisamente los 40 kilómetros que promete por cada carga completa para circular en modo completamente eléctrico, se cumplen. Basta con enchufar la camioneta a una toma común de corriente de 110v o 220v con un cable que viene en la unidad y según la corriente variará el número de horas de espera a que la carga sea completa, incluso en una noche mientras dormimos se puede cargar para al día siguiente ir al supermercado o a la oficina (si cuentan con estación eléctrica) y volverla a enchufar y seguir disfrutando del modo eléctrico.

El motor eléctrico alimenta la batería de 14.4 kWh, para alimentar también la tracción en el eje posterior y así complementar ese empuje de las cuatro ruedas con el motor de gasolina. Pero no solo son 40 kilómetros de autonomía, también permite que en modo eléctrico pueda alcanzar los 135 km/h y si alcanzamos un buen ritmo en carretera, podríamos obtener más de 50 kilómetros por litro, algo que evidentemente no logramos por muchas razones, pero sobre todo porque esa cifra ha sido sacada de laboratorio, pero Lincoln dice que se puede alcanzar.

Lo anterior, combinado a que comparte plataforma con Ford Escape, Ford Maverick e incluso Bronco Sport, la hacen un vehículo muy disfrutable, tal como lo hemos experimentado con sus “hermanos” en otras pruebas.

Tiene todo lo que una persona busca en un vehículo con perfil Premium, así como conectividad y buen sistema de audio. EL INFORMADOR/M. Castillo

Para el confort tenemos una pantalla de infoentretenimiento con 8”, con capacidad para Android Auto y Apple CarPlay, audio Revel de 14 bocinas y el Lincoln Connect para enlazarnos con la camioneta desde el celular.

Los asientos de piel son sumamente cómodos, como ir en una “pequeña” Navigator, pues el toque no se pierde desde la SUV pequeña hasta la más grande, evidentemente guardando las proporciones de equipamiento y espacio que ofrece la “hermana” mayor.

En términos de seguridad tenemos siete bolsas de aire, frenos con ABS y asistencias como el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, alerta de punto ciego y luces altas automáticas, entre otros.

Al final, con todo esto, hemos sentido una mejora sustancial en cuanto a rendimiento con este vehículo híbrido enchufable, el cual marca un nuevo parámetro para los próximos desarrollos de Lincoln en el corto plazo, rumbo a una posible electrificación de la marca.

Esta SUV viene con su propio cable para conexión casera, y la facilidad de también enchufarse a cualquier estación de carga con una pistola universal. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

L4; 2.5 litros; Turbo; Potencia total del sistema híbrido: 266 HP @ 5,500 rpm. Torque: 310 libras-pie @ 2,750 rpm.

Tracción

Integral

Transmisión

Automática de ocho velocidades (8+R).

Frenos

De discos ventilados adelante y de discos sólidos atrás, con ABS y EBD.

Suspensión

Independiente en ambos ejes, con ajuste adaptativo.

Dirección

Eléctrica prograsiva.

Dimensiones (mm)

Largo: 4,587.

Ancho: 1,937.

Alto: 1,628.

Distancia entre ejes: 2,710.

Capacidad

Peso: 1,740 kilogramos

Tanque: 61 litros

Cajuela: 782 litros hasta 1,631 litros

Precio

1’406,800 pesos (precio variable).