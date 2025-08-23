Medicamentos que NO deben mezclarse con cerveza

Tomar una cerveza es refrescante y, según algunos estudios, aporta cualidades nutricionales que favorecen al buen estado de salud. Pero en exceso y mezclar esta bebida con algunos medicamentos puede ser contraproducente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de alcohol está asociado al riesgo de que aparezcan enfermedades no transmisibles, como enfermedades hepáticas, enfermedades cardiacas y trastornos de salud mental y del comportamiento. Además, advierte a las personas que niveles nocivos y peligrosos en el consumo de alcohol pueden provocar problemas sociales, como problemas familiares, en el trabajo, financieros y la pérdida del empleo.

Advertencia sobre la cerveza

Más allá de lo señalado, existen algunas bebidas que por los componentes con los que se han elaborado pueden tener cierto impacto positivo en la salud. Ese es el caso de la cerveza, sobre la que algunos estudios afirman que su consumo moderado ofrece beneficios cardiovasculares, de salud ósea y hasta contra la obesidad, debido a su aporte de vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes, según la Fundación Española del Corazón.

Si bien sus propiedades, al consumirla de forma moderada, son abundantes para la salud de las personas, la cerveza no es apta para todos. Esto se debe a diferentes factores y es por eso que no es bueno que algunas personas la consuman, sobre todo si padecen algunas de las siguientes patologías.

Entre las personas que no debería consumir cerveza se encuentran las mujeres embarazadas porque el alcohol podría interferir en el desarrollo del feto . Además, quienes sufren de alcoholismo no deben tomar contacto ni con la cerveza ni cualquier otra bebida alcohólica, ya que puede afectar seriamente su salud hepática.

Además, quienes consumen ciertos antidepresivos, analgésicos o medicamentos que controlan la diabetes deben primero consultar con su médico de cabecera antes de beber cerveza . Finalmente, los menores no deben tomar contacto con ninguna bebida que contenga alcohol porque este puede afectar su desarrollo mental y físico.

OA