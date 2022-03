Cómo elegir el colchón perfecto

Invertir en un buen colchón que cuide tu espalda y te procure un sueño reparador es una de las decisiones más sabias para ganar salud. Por eso hoy te ayudamos a elegir el mejor para ti y acertar. ¡Sigue nuestra guía!



Además de ser uno de los grandes placeres de la vida, dormir bien tiene efectos positivos en nuestra salud, como incrementar la creatividad, mejorar la memoria, proteger el corazón y reducir la depresión. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que uno de los problemas que ha traído la pandemia es el insomnio y los trastornos del sueño. Entre las medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones, contar con el colchón ideal es indispensable. Un buen colchón facilita el descanso durante la noche para así despertar con la energía suficiente para desempeñarte en todas tus actividades durante el día.

Photo by Zohore Nemati on Unsplash

1. ¡Es momento de renovar el colchón!

Como cualquier otro artículo en casa, los colchones cuentan con un tiempo de vida estimado para que puedan desarrollar su función correctamente. Los materiales se deterioran con el tiempo, pierden sus propiedades de comodidad y ya no garantizan ni el descanso, ni la higiene adecuada. Si tu colchón tiene más de ocho años, no esperes más y comienza a buscar una nueva opción.



2. Elige el material adecuado para tu colchón

a. Colchones de látex: Los colchones hechos de este material son duraderos, suaves, flexibles y se adaptan al cuerpo, por lo que distribuyen la presión de una manera uniforme. Además de ser de los más demandados en el mercado, su firmeza no se ve alterada por la temperatura ambiental.

b. Colchones de espuma: Los tradicionales y clásicos de siempre. Están hechos de un material sintético y resistente, por lo que conservan su forma original por mucho más tiempo y su duración es mayo. Sin duda alguna son los que tienen mejores precios.

Foto: Cortesía

3. Considera tu peso

El colchón es un soporte para tu cuerpo mientras descansas, por lo que debes considerar tu peso para elegir el ideal para ti. El materia del mismo debe amoldarse a tu cuerpo y soportar tu peso sin hundirse. Si cuentas con un cuerpo robusto, un colchón firme te garantizara un buen descanso. Si, por el contrario, eres una persona de peso liviano puedes optar por una estructura más blanda, sin correr el riesgo de que se deforme.



4. ¿Duermes solo o acompañado?

Compartir la cama con tu pareja u otra persona representa adaptarse a las necesidades de sueño de alguien más. Es por eso que se recomienda que opten por un colchón firme que resista a múltiples variables. Si tú o tu compañero se mueven mucho durante la noche, un colchón con un alto nivel de estabilidad evitará que se molesten entre sí. También, si sus pesos son distintos, la firmeza del colchón asegurará que ambos lados de la cama se mantengan estables.



5. Toma en cuenta tu posición favorita para dormir

Todos tenemos una posición en la que personalmente dormimos y descansamos mucho mejor. Para nuestro beneficio, también existen colchones que se adapten a ellas con el fin de asegurarte un descanso digno. Por ejemplo, si duermes de lado, se recomienda un colchón más blando que se amolde a la forma de tu hombro y acompañar al soporte de cabeza que te brinda tu almohada. Si prefieres dormir de espalda o descansar sobre boca abajo, lo mejor es que elijas un colchón firme que brinde un apoyo a todo tu cuerpo.

Photo by Kinga Cichewicz on Unsplash

6. El tamaño sí importa

Uno de los errores más comunes al momento de elegir un colchón es no comprar el tamaño correcto. Identifica la medida del colchón que se adapte perfecto a tu cama o a tu espacio designado para dormir. No olvides considerar el largo, es bastante importante especialmente si eres alguien alto.



7. Elige el lugar correcto para comprarlo

Aunque no lo creas, la piratería ha llegado a la industria de los colchones y es cada vez más común. Es importante elegir el lugar correcto para asegurarte de que estés recibiendo lo que esperas y que tu inversión este garantizada.



Elegir un buen colchón es sinónimo de invertir en tu salud y en tu bienestar emocional. Si estás pensando en renovar tu colchón, busca la opción perfecta para ti.

