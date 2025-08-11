Lunes, 11 de Agosto 2025

¿Cómo circular de forma segura en la bicicleta durante las lluvias?

Siguiendo estas recomendaciones con responsabilidad y precaución, es posible desplazarse de manera segura

Cuando te enfrentes a encharcamientos o áreas inundadas, lo más seguro es no intentar cruzar. CANVA

La temporada de lluvias presenta desafíos adicionales para quienes se desplazan en bicicleta o motocicleta, debido a los riesgos asociados con superficies resbaladizas, encharcamientos y posibles inundaciones repentinas. A continuación, te compartimos algunos consejos cruciales para moverte con seguridad bajo condiciones meteorológicas adversas.

El asfalto mojado y la baja visibilidad son dos de los peligros más comunes. Para reducir riesgos, es fundamental evitar frenadas bruscas, disminuir la velocidad y mantener una distancia prudente de otros vehículos. Los motociclistas deben usar ropa impermeable con elementos reflectantes, casco con visera y calzado antideslizante para mejorar el control y evitar accidentes. 

Los ciclistas deben asegurarse de contar con luces visibles tanto al frente como atrás, así como ropa reflectante que los haga destacar. Además, es esencial comprobar el estado de los frenos, ya que en condiciones de humedad su efectividad disminuye considerablemente.

Cuando te enfrentes a encharcamientos o áreas inundadas, lo más seguro es no intentar cruzar. No es posible conocer la profundidad ni las condiciones del terreno, lo que aumenta el riesgo de caídas o quedar atrapado. Planificar rutas alternativas y evitar áreas conocidas por inundarse es una estrategia prudente. También es importante seguir las previsiones meteorológicas para anticiparse a cambios repentinos en el clima.

Por último, es crucial que todos los conductores, ya sea de vehículos motorizados o no, respeten a los ciclistas y motociclistas. En condiciones lluviosas, estos usuarios son más vulnerables debido a la reducción de su visibilidad y maniobrabilidad.

Siguiendo estas recomendaciones con responsabilidad y precaución, es posible desplazarse de manera segura incluso durante las lluvias intensas. 

