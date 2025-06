Durante años, ha circulado la creencia de que calentar o cocinar alimentos en el microondas provoca una pérdida considerable de nutrientes, generando dudas sobre si este electrodoméstico, tan común en los hogares, podría estar afectando negativamente nuestra salud. Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación?

Todos los métodos de cocción, ya sea hervir, asar, freír o usar el microondas, pueden provocar cierta pérdida de nutrientes. Las vitaminas más sensibles al calor, como la vitamina C y algunas del complejo B, tienden a degradarse cuando se exponen a altas temperaturas por períodos prolongados. Sin embargo, esto no es exclusivo del microondas.

Lo importante es entender que la clave no está tanto en el método de cocción como en el tiempo, la temperatura y la cantidad de agua utilizada. En ese sentido, el microondas podría incluso tener ventajas sobre otros métodos.

¿El microondas es peor que otros métodos de cocción?

Contrario a lo que muchos piensan, el microondas no destruye más nutrientes que otros métodos; de hecho, en muchos casos puede preservarlos mejor. Esto se debe a que calienta los alimentos en menos tiempo y, por lo general, sin necesidad de agua o con muy poca, lo que evita que las vitaminas solubles en agua (como la C y algunas del complejo B) se disuelvan y se pierdan.

Un estudio publicado en el Journal of Food Science concluyó que la cocción en microondas conserva más nutrientes en vegetales como el brócoli y las espinacas, en comparación con el hervido, que puede provocar pérdidas significativas de vitaminas y minerales.

¿Es seguro calentar en microondas?

Sí, es seguro usar el microondas para calentar o cocinar alimentos, siempre y cuando se utilicen recipientes adecuados para microondas, es decir, que no contengan materiales tóxicos como algunos plásticos no aptos para altas temperaturas. El calor en el microondas se genera a partir de ondas electromagnéticas que hacen vibrar las moléculas de agua del alimento, produciendo calor desde el interior, pero no modifica la estructura molecular de los nutrientes de forma dañina.

Consejos para conservar los nutrientes al usar el microondas

Evita tiempos excesivos de cocción. Cuanto más tiempo se caliente un alimento, más nutrientes puede perder.

Cubre los alimentos con una tapa o envoltura apta para microondas. Esto ayuda a retener el vapor y a cocer de manera uniforme.

Utiliza poca o nada de agua. Calentar con agua puede favorecer la pérdida de vitaminas solubles.

No recalentarlo múltiples veces. Cada vez que se recalienta un alimento, puede haber una pérdida adicional de nutrientes.

No hay evidencia científica sólida que respalde la idea de que el microondas destruye más nutrientes que otros métodos de cocción. De hecho, puede ser uno de los métodos más eficaces para preservar las propiedades nutricionales de ciertos alimentos, especialmente vegetales.

El microondas, bien utilizado, es una herramienta práctica, segura y eficaz para preparar alimentos de manera rápida sin comprometer significativamente su valor nutricional. Como siempre, lo ideal es variar los métodos de cocción y mantener una dieta equilibrada.

