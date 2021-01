Claves para conseguir empleo en época de pandemia

La pandemia ha llevado a las empresas a reinventarse y adaptarse ante nuevos desafíos económicos, contacto con los clientes y manejo de su propio personal, y esto también repercute en las dinámicas de contratación que ahora se analizan a raíz del incremento y profesionalización del trabajo a distancia.

Ante el cierre de muchos negocios y plazas laborales, la búsqueda de trabajo es constante, por lo que el head coach en recursos humanos, Horacio Córdova Domínguez, recomienda poner atención sobre si realmente cubrimos con el perfil de una vacante, hay posibilidades de crecimiento en otras áreas o si se trata de oficios temporales en lo que se vislumbra un panorama con más certidumbre.

Horacio Córdova recuerda que generalmente los departamentos o áreas de recursos humanos, entre sus múltiples funciones, tienen el reclutamiento de trabajadores como una de sus principales actividades, por lo que desde aquí inicia el primer contacto con la empresa en la que deseamos laborar.

El especialista puntualiza que si anteriormente se le daba más atención a las descripciones más personales en el currículum, actualmente las empresas se enfocan más y dan mayor prioridad a aquellos candidatos que destacan sus conocimientos y experiencias laborales más recientes.

“Para un currículum vitae (CV) hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos en el mercado, y cada uno de ellos tiene funciones particulares para destacar características de un candidato. Al elaborarlo inicia por los datos generales: nombre, teléfono, correo electrónico, tu ubicación/domicilio y agrega el link de tu perfil de LinkedIn”.

Córdova recalca que el currículum debe contar con formatos ágiles para su lectura y con una visión más moderna incluso desde la fotografía que se añade: “Ya no es una fotografía como en años anteriores en la que salías muy formal y muy serio; ahora es mejor poner una fotografía sonriente, agradable, que muestre un poco de tu energía”.

La entrevista

En el caso de las entrevistas entre reclutador y candidato, Córdova explica que también ha habido transformaciones importantes recientemente: “Hay empresas que piden un video de ocho o 10 minutos a sus candidatos, quienes lo pueden grabar con su teléfono celular. Te piden que en ese video platiques un poco de ti, tu experiencia laboral de manera resumida, tus mayores habilidades y cuáles han sido tus logros. Con esto, el reclutador tendrá una fotografía más exacta de tu persona, ve cómo te desenvuelves en ese momento”.

Sin embargo, los formatos de las entrevistas tradicionales y presenciales o por videollamada se mantienen, por lo que recomienda y priorizar ante todo la honestidad de las respuestas.

“Tienes que estar muy bien preparado para las nuevas preguntas que normalmente te harán como: ¿qué nuevas habilidades has aprendido durante la contingencia? o ¿qué hiciste durante la cuarentena?

Lo más importante en las entrevistas es ser honestos y transparentes; si una persona, por mucha preparación que tenga, no es honesta en la entrevista, el reclutador lo detectará. Quizá no te quedes en alguna entrevista de trabajo, pero puedes ser candidato para cubrir otra posición y esto es bueno, hay que cuidar estos aspectos”.

¿Redes sociales? ¡También cuentan!

Existen varias empresas que han decidido dar de baja a trabajadores que se han visto envueltos en polémicas a causa de sus publicaciones o exhibiciones en las redes sociales.

Al respecto, Horacio Córdova explica que las empresas procuran cuidar su imagen y relaciones, por lo que pueden reaccionar con sanciones o hasta despidos cuando alguno de sus trabajadores, aún fuera de la empresa en horarios y lugares no laborales, se ve relacionados con actitudes o situaciones que van en contra de los valores de la compañía.

“Toda la información es cada vez más sensible. Si colocas o haces mal uso de algún logotipo o información de la empresa, muchas veces puede ser causal de despido. Hay cosas que cuidar como empleados de una empresa, hay que tratar de brindar los mayores esfuerzos y conocimientos, de aportar para desarrollarte y crecer”, finaliza.

Analizar el contexto que vive una empresa, es clave para negociar un aumento salarial. ESPECIAL/Pixabay

Mejora tu situación laboral en tiempos de crisis

La estabilidad financiera de las empresas y los trabajadores ha sido de los puntos más afectados a raíz de la pandemia, lo cual ha creado un ambiente de incertidumbre hacia el sustento económico de cada trabajador.

En entrevista, Horacio Córdova Domínguez, head coach en recursos humanos, señala la importancia de realizar un detallado análisis sobre la situación financiera que cada persona enfrenta y la estabilidad que tiene nuestro empleo actual antes de tomar cualquier iniciativa como pedir un aumento de salario o buscar un nuevo empleo.

El especialista destaca que a causa de la pandemia las dinámicas laborales, en su mayoría, tuvieron que adaptarse al cierre temporal de negocios, migraciones parciales o totales a la virtualidad y hasta tener que recurrir a los despidos o disminuir los salarios para hacer frente a diversos desafíos.

Aunado a lo anterior, los criterios de contratación también están cambiando: “Los reclutadores cada vez son más selectivos al decidir a qué persona traerán a una organización. El reclutador analizará muy bien experiencia, habilidades, conocimientos, aptitudes y competencias nuevas relacionadas al trabajo a distancia, aplicaciones tecnológicas, liderazgo a distancia, resiliencia y adaptabilidad a todos los cambios”.

Así mismo, añade que “el candidato tiene que analizar muy bien todo: su perfil, su conocimiento, habilidades y aptitudes, además del mercado. Hoy ya no basta con mandar mi curriculum; ahora tenemos que revisar el mercado y si realmente las condiciones que estoy buscando van acorde a lo que estoy postulándome”.

Hablemos del salario

Córdova puntualiza que el tema salarial es por mucho una de las principales preocupaciones y enfoques tanto de los trabajadores como de las empresas; en particular, ante los impactos negativos que la pandemia ha causado.

Recalca que uno de los puntos de atención de un trabajador al negociar o aspirar a un puesto por determinado salario es justamente el rango salarial que considera debe recibir: “Como candidatos hay que analizar cómo estamos en nuestros rangos y hasta dónde es lo mínimo necesario. Aquí entra la negociación de salario”.

Córdova Domínguez hace hincapié en que actualmente las empresas enfrentan situaciones económicas complejas o limitadas, por lo que hay que analizar cuál es el momento oportuno para solicitar un aumento salarial; agrega que es importante checar si la empresa ha tenido un panorama favorable y de crecimiento pese a la crisis, pues ello representa un contexto apropiado para solicitarlo.

“Hay que detectar muy bien todo lo que has hecho en el año. Muchas veces, cuando llega una persona a pedir un aumento de salario, no sabe ni qué objetivos cumplió, no sabe cuáles son las metas, qué aportó e innovó. Si no llegas preparado ante la persona a la que le pedirás un aumento o salario, estás perdiendo una gran oportunidad para ese incremento”.

Añade que si el un incremento económico no es factible en determinado momento, también se puede recurrir a otras formas de apoyo o estímulos: “El aumento no solo es en salario, puedes pedir aumento de prestaciones, pedir que las vacaciones sean más, que exista algún bono diferente. Todo esto siempre aumentará y las personas de Recursos Humanos están dispuestas a negociar, porque necesitan retener a su talento más preparado”, finaliza.