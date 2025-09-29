El dolor de cabeza es una de las molestias más comunes y puede aparecer por múltiples razones, desde el cansancio hasta la deshidratación. Sin embargo, no siempre se trata de un simple dolor de cabeza: en muchos casos puede ser una migraña, un padecimiento neurológico que requiere más atención. Identificar las diferencias entre ambos es clave para recibir el tratamiento adecuado.

Dolor de cabeza común

Los dolores de cabeza habituales suelen presentarse como una presión o molestia en ambos lados de la cabeza, el cuero cabelludo o el cuello. Generalmente, su intensidad es leve o moderada y no impide realizar actividades cotidianas.

Algunas de las causas más frecuentes son:

Estrés o tensión muscular.

Fatiga.

Deshidratación.

Malas posturas.

Falta de sueño.

Por lo regular, ceden con reposo, hidratación o con analgésicos de venta libre.

Migraña

La migraña, en cambio, es una condición neurológica que provoca un dolor mucho más intenso y puede durar de 4 a 72 horas. Se caracteriza por presentarse de manera unilateral (en un solo lado de la cabeza), aunque en algunos casos puede sentirse en ambos.

Los síntomas más comunes incluyen:

Dolor pulsátil o punzante.

Náuseas y, en ocasiones, vómito.

Sensibilidad a la luz (fotofobia) o al sonido (fonofobia).

Alteraciones visuales conocidas como aura (destellos, puntos ciegos o visión borrosa).

Las crisis de migraña pueden interferir de manera importante en la vida diaria y suelen requerir medicación específica recetada por un especialista.

¿Cuándo consultar a un médico?

Si los dolores de cabeza son recurrentes, intensos o se acompañan de síntomas como visión borrosa, dificultad para hablar, debilidad en el cuerpo o desmayos, es importante acudir a consulta médica. Solo un profesional puede determinar si se trata de migraña u otro tipo de dolor de cabeza y recomendar el tratamiento adecuado.

Aunque ambos trastornos involucran dolor en la cabeza, la migraña es mucho más que una cefalea común: se trata de una condición que puede impactar de forma considerable la calidad de vida. Reconocer sus diferencias permite buscar ayuda a tiempo y mejorar el manejo de los síntomas.

