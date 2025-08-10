Para muchas personas, una taza de café por la mañana es sinónimo de energía instantánea. Sin embargo, especialistas en neurociencia y nutrición aclaran que la cafeína no genera energía real, sino que actúa alterando la percepción del cansancio en el cerebro.

El cuerpo produce de forma natural una sustancia llamada adenosina, que se acumula durante el día y provoca la sensación de sueño. La cafeína presente en el café bloquea temporalmente los receptores de adenosina en el cerebro, impidiendo que llegue la señal de fatiga. Esto hace que la persona se sienta más despierta y alerta, pero no significa que su organismo haya recibido más energía.

Expertos señalan que el café no aporta combustible directo a las células, como lo hacen los carbohidratos o las grasas. Su efecto es más bien un truco: el cansancio sigue existiendo, pero el cerebro no lo percibe con la misma intensidad. Una vez que la cafeína se metaboliza, la adenosina acumulada se libera y puede generar un “bajón” de energía, lo que explica por qué algunas personas sienten más cansancio horas después de tomar café.

Aunque el café puede mejorar la concentración y el rendimiento a corto plazo, abusar de la cafeína puede causar efectos adversos como insomnio, nerviosismo, palpitaciones y dependencia. Los especialistas recomiendan no superar los 400 miligramos de cafeína al día, equivalente a unas 3 o 4 tazas de café filtrado, dependiendo de la tolerancia individual.

Alternativas para obtener energía real

Para sentir un aumento genuino de energía, los expertos sugieren:

Dormir entre 7 y 9 horas diarias.

Mantener una alimentación balanceada rica en carbohidratos complejos y proteínas.

Hidratarse adecuadamente.

Realizar actividad física regular para activar el metabolismo.

El café puede ser un aliado para mantenerse alerta, pero no sustituye al descanso ni a una buena nutrición. Más que generarnos energía, simplemente bloquea las señales de cansancio, dándonos la ilusión de estar más activos de lo que realmente estamos.

