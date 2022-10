Cadillac Escalade V-Series, aún más intimidante

Mover 2.82 toneladas no es tarea para cualquier motor. Pero los ingenieros de Cadillac pusieron un supercargador al V8 de 6.2 litros a la ya excelente máquina de la Escalade normal y con eso lograron que ese monstruo de Detroit llegue a 100 km/h en tan solo 4.4 segundos. Claro, esto tiene un precio y les diremos cuál es.

Para los desesperados, decimos de una vez que la diferencia de precio es de alrededor de 700 mil pesos contra la Premium, con un nivel de equipamiento exactamente igual. La versión corta de la V sale por tres millones 166 mil 400 pesos. El que necesite más espacio en la tercera fila y para equipaje o simplemente quiera decir al mundo que trae el Cadillac más caro y exclusivo del mercado (al menos antes de la llegada del Celestiq), necesitará pagar tres millones 293 mil 900 pesos para estacionarla en su cochera y eventualmente humillar a uno que otro deportivo.

Y no, no hay más versiones, ni accesorios, ni se podrá personalizar a gusto, al menos no en una agencia Cadillac en México, de momento.

Los sonidos

La diferencia de la V hacia la Premium no es solo el motor cuya potencia salta a 682 caballos de fuerza y 643 libras-pie de torque. Claro, esto es lo principal, pero para contener y equilibrarla también se trabajó en los frenos, de discos mayores y en la suspensión Magnetic Ride, que sacrifica un poco el confort, siendo el segundo precio que hay que pagar por disfrutar la V. Pero otro punto importante es el escape. Porque el motor, que manda la tracción a las ruedas traseras cuando quieres correr y a las cuatro cuando es necesario, suena como si un demonio hubiera decidido vivir bajo el cofre, inyectar adrenalina al conductor y miedo a todos los demás en su camino. Si eres un entusiasta -y si tienes interés en este texto debes serlo- lo vas a amar. Además, no tienes que pelearte con tu vecino por el ruido, ya que lo puedes ponerla en modo silencioso y disfrutar tu otro sonido espectacular: el del audio AKG con sus 36 bocinas.

Aún nos falta probarla más, pero la primera impresión fue magnífica. Claro, no es para cualquiera, ni quiere serlo, pero quien la tenga, la va a disfrutar como un infante.

Sergio Oliveira/Ciudad de México