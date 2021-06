Cadillac Escalade 2021: Desbordada en tecnología

Cuando Cadillac presentó la quinta generación de la Escalade las expectativas eran altas para nosotros. Lo primero que vimos y conocimos fue obviamente el diseño radical y mejorado, pero esto fue más allá de enormes faros LED y calaveras con casi un metro de altura. Su tamaño, imponente silueta, monumental parrilla y sobre todo su tecnología, quieren volver a gritar a los cuatro vientos que esta es “El Cadillac” de los Cadillac. Veamos por qué.

Cadillac no tiene otro objetivo que el de satisfacer a los clientes estadounidenses, principalmente. En México nos vemos beneficiados de semejantes exigencias y podemos tener autos como la Escalade, algo que no todo el planeta puede darse el lujo de presumir. En este sentido, los requerimientos para tener una rodando por nuestras calles inician por el poder adquisitivo alto, muy alto, pues Cadillac apunta hacia arriba y no escatima en nada en un producto como este. Satisfacer las necesidades en cada fila de asientos, individualmente, en familia o simplemente que el conductor goce de ella, es el objetivo de esta marca.

Tenemos en ella cosas como rines de 22 pulgadas, mucho cromo en el exterior y detalles que se agradecen como la firma de luces que se aprecia mejor de noche. De igual forma se asoma el orgulloso logotipo encima del tablero para que quien vea de frente la Escalade sepa y le quede claro de qué camioneta estamos hablando.

Una de las cosas que más nos gustó, porque fueron varias en la Escalade, es esa fantástica pantalla curva OLED con visión nocturna y un cuadro de instrumentos que por primera vez vemos integrado y de la mano con el sistema multimedia, lo cual amplía nuestros horizontes con respecto a este tipo de tecnologías aplicadas en los autos. En total son 38.3 pulgadas de pantalla pura. Y en ella vemos cosas como la visión nocturna, tan nítida y limpia que hasta se ve mejor que en la realidad. Con ella se detecta personas, objetos y animales que puedan cruzarse en tu camino. Pero eso no es todo, pues la realidad aumentada trabaja en conjunto con el sistema de navegación. Además, la seguridad es parte primordial, pues cuenta con detección de cansancio en el conductor, asistente de mantenimiento de carril con la “regañona” vibración con alerta visual y muchos más elementos que nos protegen en el trayecto.

Equipada. Cuenta con la pantalla más grande de la industria, además de una completa serie de asistencias en la conducción que colaboran en la seguridad. EL INFORMADOR/M. Castillo

Otro apartado a destacar es la fantástica red de 36 bocinas proporcionadas por AKG (antes de probarlas en esta Escalade, nuestra experiencia de audio con esta marca se limitaba a los audífonos proporcionados a celulares de alta gama de Samsung). La definición es imponente, suena tan perfecto (y no somos ingenieros de sonido, pero no necesitas serlo para saber de qué se trata un excelente sistema de audio). Una vez comprobada la sala de conciertos y los músicos afinados, tocó el turno de ir para atrás.

El espacio es enorme, para seis o siete pasajeros cómodamente sentados. Detrás de los respaldos del conductor y acompañante tenemos dos pantallas táctiles de 12.6 pulgadas cada una, con desempeño independiente y capacidad para conectar dispositivos externos y reproducir su contenido.

Es evidente también que los detalles han sido bien cuidados en cada elemento puesto en el interior, desde los bordados, los insertos, la insonorización; la calidad al tacto es prolija. Elementos como el intercomunicador que se puede activar desde el puesto de conducción permite tener una conversación con los pasajeros de la última fila sin necesidad de estar gritando. Y como no escatima en tecnología, también ofrece el sistema OnStar y conexión a internet mediante HotSpot, cámara con visión de 360 grados, entre otros.

Conducción sólida

Es una camioneta de grandes dimensiones, que apenas cabe en un carril y en la que tenemos que circular con ciertos cuidados. Sin embargo, todas las asistencias en la conducción y el motor V8 con 420 caballos de potencia hacen que se mueva con soltura. Las 10 velocidades prometen un manejo tranquilo pero también deportivo si se lo pedimos. La suspensión colabora con una calidad de marcha silenciosa, eficiente y dinámica, mientras que la dirección con asistencia eléctrica hace el trabajo pesado para poner la camioneta con precisión hacia donde apuntamos.

En conclusión, la Cadillac Escalade, ya sea en esta versión “corta” o en la full-size ESV, con o sin 36 bocinas AKG, encontrarás un mundo diferente a lo que ofrecía la marca estadounidense, con valores más altos y un estándar de calidad mejorado, así como una motorización y tecnologías que se ponen al día y dan también un paso adelante con respecto al resto de la industria en Norteamérica. Sin duda, es un gran producto para llevar a la familia con absoluto lujo.

Impone. Cada elemento en el exterior e interior muestran buena calidad en su ensamble y terminados. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

V8; 6.2 litros; Potencia: 420 HP @ 5,600 rpm. Torque: 460 libras-pie @ 4,100 rpm.

Tracción

Integral.

Transmisión

Automática de 10 velocidades (10+R).

Frenos

De discos ventilados adelante, de discos sólidos atrás, con ABS y EBD.

Suspensión

Delantera: Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora.

Trasera: Independiente con ajuste de amortiguación y barra estabilizadora.

Dirección

Con asistencia eléctrica.

Dimensiones (mm)

Largo: 5,382.

Ancho: 1,732.

Alto: 1,948.

Distancia entre ejes: 3,071.

Capacidad

Peso: 2,700 kilogramos.

Tanque: 98 litros.

Cajuela: Desde 722 litros hasta 3,426 litros.

Precio

2’199,900 pesos (precio variable).