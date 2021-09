La modelo tapatía Ale Infante nos comparte un poco sobre su marca de productos de belleza H2 ROSE, los cuales ella utiliza a diario para cuidar de su piel y su cabello.

1. Hidrosol de rosas colágeno y elastisina + vitamina A y E.

¿Por qué un hidrosol y no un agua de rosas?

"Los hidrosoles son “destilados” puros de la flor o hierba, a diferencia de las “aguas” que son infusiones. En los hidrosoles encontramos únicamente el agua presente de la misma flor, lo que hace que sus propiedades sean iguales pero en líquido a un aceite esencial destilado".

H2 ROSE es un hidrosol de rosas, complementado con colágeno, elastina y vitamina A y E, ideal para revitalizar, mantener joven y refrescar la piel. Humecta e incrementa la regeneración celular gracias a sus propiedades orgánicas. Otorga la elasticidad a la piel y combate la flacidez. Una gran hidratación para cualquier momento del día.

Este producto nace de la necesidad de un “beauty treatment on the go” para todas esas mujeres activas que buscan verse bien sin la necesidad de retocar su piel con maquillaje.

Está diseñado para tenerlo siempre en tu bolsa y poder usarlo a lo largo del día a donde vayas. Está creado de manera orgánica con ingredientes naturales de la más alta calidad.

2. Crema corporal de rosas + vitamina E

"Esta crema corporal es orgánica e hidratante de alto poder nutritivo, revitaliza y reafirma la piel. Su composición está basada en aceite de rosas mosqueta, rica en ácidos grasos esenciales y se complementa con vitamina E, que ayuda a proteger y regenerar la piel. Evita la descamación y deshidratación cutánea, aparte de prevenir la aparición de estrías y el envejecimiento prematuro de la piel. Esta crema es increíble porque es muy ligera y rica en vitaminas sin grasas que puedan tapar los poros, por lo tanto también la puedes utilizar como crema facial". Comparte Ale Infante.

3. Shampoo de barra de romero

"Este shampoo es perfecto, ya que te ayuda al crecimiento del pelo siendo libre de sulfatos y parabenos, entonces si tienes color no te lo daña y no te lo deja reseco por lo mismo que no tiene sales". Ale lo usa diario, combinado con su acondicionador vegano.

