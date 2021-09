Los artistas y diseñadores mexicanos son un referente a nivel internacional, pero en Jalisco estamos orgullosos del talento, la creatividad y las propuestas de los diseñadores tapatíos que hacen eco en todo el mundo. En el mes más mexicano tuvimos la oportunidad de reunir los looks de sus últimas colecciones en un shooting para seguir celebrando.

ALE INFANTE

MODELO INTERNACIONAL

“México ha evolucionado muchísimo en el mundo de la moda, así como la mentalidad de la sociedad mexicana en consumir producto nacional. Realmente veo inmenso talento de creativos en todos los rangos del medio, tal vez falta más apoyo entre nosotros mismos como industria para poder crecer a un reconocimiento más internacional.

Creo que nuestra diversidad cultural nos hace un fuerte exponente en el mundo, ya que México es un país muy rico en cultura textil, donde varios estados tienen su estilo emblemático y artesanía textil como Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Michoacán, etc.

Para mí eso nos da un gran diferenciador en el mundo y si podemos fusionar lo cultural con lo actual, lo hace mucho más relevante y representativo”.

Ale Infante ha trabajado para marcas y revistas como L´Oreal, Maybelline, Shwarzkoff, Oscar de la Renta, Saks 5th Avenue, Macys, Nordstrom, Vogue, Harper´s Bazaar, Elle, Vogue Italia, Maxim, Cosmopolitan Rusia/ México, Departures, etc, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Benetton, GUERLAIN, Chantecaille, Bvulgari, Dolce Gabbana, The blonds, Estrellas del bicentenario Televisa, Armani, Revlon, Carolina Herrera, etc.

JULIA Y RENATA

DISEÑADORAS DE MODA

Estas talentosas tapatías son egresadas del Centro de Diseño de Modas en Guadalajara. Siempre destacaron por desvincularse de las convenciones del gusto y toda la intención de llevar a la calle piezas atemporales, inteligentes y duraderas, que es lo que las destaca. En 1993 crearon su marca inspirando toda su filosofía en la experimentación. Consideran que el error puede ser una posibilidad artística. Siempre han colaborado en proyectos especiales con artistas conceptuales y marcas internacionales.

Colección: Primavera 2022.

BENITO SANTOS

DISEÑADOR DE MODA

Comenzó su carera en el mundo del diseño de modas en el 2008 que fue cuando debutó ante el público nacional de Intermoda. A más de 12 años de haber lanzado su firma, este jalisciense es uno de los favoritos diseñadores en México.

Su trabajo es reconocido internacionalmente gracias al vestido rojo que portó Ximena Navarrete al coronarse Miss Universo 2010, además viste a grandes personalidades de la sociedad, la política y el mudo del espectáculo de México.

Benito Santos se ha presentado en los eventos más importantes de moda en México y Latinoamérica como: Intermoda, Minerva Fashion, Google + Fashion y el Fashion Week del Paso Texas, entre otros. También ha sido invitado a participar en las plataformas más importantes de moda en América: El Fashion Week de Nueva York, Fashion Week de los Ángeles y el de Vancouver.

Recientemente vistió al mexicano ganador del Oscar 2021, Carlos Córtes (Mejor Sonido por la película The sound of Metal), asimismo la esposa de Saúl “Canelo” Álvarez porto algunos de sus diseños.

Colección: Otoño-Invierno 2021.

ALFREDO MARTÍNEZ

DISEÑADOR DE MODA

Este talentoso tapatío se distingue por imprimir en sus piezas un estilo femenino, sofisticado, experimental y creativo, presentando una combinación de diferentes estéticas y conceptos porque está en constante experimentación. El ADN de su marca siempre encuentra nuevas formas de resolver la función del diseño, perfeccionando la calidad y los detalles en cada entrega.

Es considerado uno de los mejores diseñadores mexicanos y pionero en la moda contemporánea en México, con un gran talento que es reconocido a nivel mundial.

Realizó sus estudios en el Centro Integral de Moda y Estilo de Guadalajara. Al graduarse en 2010, creó su marca homónima caracterizada por siluetas, textiles y aplicaciones con acabados artesanales de la más alta calidad para la mujer mexicana.

Colección: Total Look Alfredo Martínez primavera-verano 2021

DANIEL ALVARADO

MAQUILLAJE

“Siento el mundo de la moda en México prometedor, porque cada vez más es posible que como el colectivo que somos crucemos fronteras y representemos a México en el mundo de la moda dentro de las grandes ligas”.

Daniel Alvarado es un maquillador tapatío y tiene 15 años en contacto con el maquillaje de manera autodidacta y siete años de manera profesional. La mayor parte de su formación como artista del maquillaje fue cuando trabajó en Mac Cosmetics. Su especialidad es el maquillaje de moda y editorial, así como en el ámbito social de maquillaje para eventos y novias. Ha trabajado en diversos medios de moda impresos como Vogue México. Dentro de la moda en México ha trabajado con modelos como Tindi, Krini, Mariana Zaragoza, Jocelyn Corona, entre otras bellezas más.

ABEL LÓPEZ

DISEÑADOR DE MODA

“Tengo más de 16 años en el sector de la moda y soy originario de Degollado, Jalisco. He trabajado en más de 25 países con el tema de la moda. He aparecido en revistas importantes alrededor del mundo, desde Vogue, Elle, Harper´s Bazaar, Marie Claire, por mencionar algunas internacionales desde Japón, Francia hasta Colombia. He vestido a gran cantidad de celebridades del mundo de la política, es una marca de un espíritu de una mujer muy femenina. Trato que se resalte la cintura, una de nuestras aportaciones al mundo de la moda es que tenemos cinturas explosivas, que ha codificado nuestro ADN. Me gusta trabajar con los volúmenes, que el factor sorpresa sea arquitectónico, piezas que sean algo complejas de producirse y de crearse, pero a su vez que puedan manifestar una pieza de lujo. Somos catalogados por la calidad, a la gente le gusta mucho. Es un personaje muy femenino el que tratamos siempre de hacer y de explicarle a nuestra versión de diseño y que todo el tema de la arquitectura siempre esté conjugado dentro de estas siluetas”.

Colección Kabuki Primavera-Verano 2020

ANDREA GUZMÁN

PEINADO

“Yo siendo muy nacionalista siento un México que pisa en texturas y color, nuestra cultura e íconos forman parte de varias firmas de diseño y moda alrededor del mundo, siento que México ha logrado recalcar su esencia en la moda”.

Andrea Guzmán es peluquera desde los 16 años; amante de las texturas, armonía y el color. Se especializó en cabello estudiando en Guadalajara, actualizándose en CDMX, MTY y Nueva York. Ha participado en varios proyectos comerciales, campañas y moda.

JESÚS VILLANUEVA

FOTÓGRAFO

“Jalisco no sólo es un súper semillero de talento sino es que el más importante, pues tan sólo en estos últimos 10 años ha ido creciendo impresionante este movimiento en la industria con esa necesidad de mostrar individualidad y estilos únicos, comunicar y ser escuchados visualmente. Yo creo que nada más nos falta aprender a jalar parejo en todo a todos, no nada más que sea de un lado sino recíproco porque al final yo siempre digo: Que sea un ganar ganar”.

Lleva casi 10 años como fotógrafo, se especializa en moda y retrato. Ganó el concurso Talento Bazaar x Huawei nivel Latinoamérica 2017, ha colaborado con diversos medios impresos y digitales nacionales como Harper´s Bazaar, Caras Mx, Haunted Mag, JOYA Mag, CREAM Mag, FLESH Mag, The Artist Community y claro GENTE BIEN. Internacionales también impresos & digitales como SCHÖN Mag, VELVET Mag, SOLSTICE Mag, PERIOD Mag, THIS BITCH Mag, entre otros más.

CASA MUCHA

LOCACIÓN

Es una estancia y un espacio creativo en el corazón de la ciudad. Tiene 10 habitaciones que integran elementos de la calidez tapatía y la ciudad moderna que es hoy. Su recepción también funciona como un área de venta de artículos de arte y artículos utilitarios para talentos emergentes. Cuenta con un programa de estancias para personas creativas que buscan inspirarse en la ciudad y compartir su talento.

Producción y coordinación: Sofía Álvarez @sofyalvarez, Marisa Rodríguez @marisa_rdz , Cecilia Calderón @chechilia_ y Maité Ruiz Velazco @maiteruizv

Maquillaje: Daniel Alvarado @daniel_alvaradol

Peinado: Andrea Guzmán @andrea49hair

Fotógrafo: Jesús Villanueva @jesusvillanuevavarela

Locación: Casa Mucha (Christian Ibarra) @casa.mucha