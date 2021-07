¡Baja de peso! Este jugo de limón, jengibre y perejil ayuda a quemar la grasa

Aparte de la actividad física, la alimentación balanceada es primordial si quieres mantener tu peso ideal. Aunque este cambio de hábitos resulta complicado al comienzo, una dieta saludable no implica que tengas que privarte de comidas y bebidas deliciosas.

Este es el caso del jugo de limón, jengibre y perejil, una preparación llena de sabor que te ayudará a quemar grasa en cuestión de semanas. Lo mejor de todo es que su elaboración es muy sencilla y nutritiva.

Si quieres comprobarlo, aquí te compartimos la receta de este jugo quema grasa y te decimos qué beneficios tiene para tu salud.

El efecto quema grasa de esta bebida se debe a la combinación de nutrientes de sus ingredientes principales. Por ejemplo, el jugo de limón es bajo en calorías, aporta antioxidantes conocidos como polifenoles y mantiene tu cuerpo hidratado, señala el sitio médico Healthline.

A su vez, estas acciones facilitan la descomposición de grasas, previenen la retención de líquidos, impiden la hinchazón del abdomen y el aumento de peso, asegura una publicación de "Journal of the American Society of Nephrology".

Pero el limón no es lo único que te ayudará a eliminar grasa. De acuerdo con un estudio publicado por "Critical Reviews in Food Science and Nutrition", el jengibre estimula la pérdida de peso y mejora la proporción cadera/cintura en personas obesas, debido a su gran capacidad para la quema de calorías.

Por su parte, un artículo de "European Journal of Nutrition" indica que esta raíz reduce el índice de masa corporal luego de 12 semanas de consumo y desinflama el organismo, gracias a las propiedades antioxidantes de su compuesto esencial: el gingerol.

Además de los beneficios del jengibre, este jugo posee los efectos diuréticos del perejil. Una investigación realizada por la Universidad Americana de Beirut demostró que esta hierba evita la retención de líquidos y alivia la hinchazón abdominal, dándote una sensación de ligereza después de ingerirla.

Aprovecha los nutrientes de estos tres productos naturales en un delicioso jugo de limón, jengibre y perejil. Para hacerlo, solo necesitas lo siguiente:

Ingredientes:

Un litro de agua

Una raíz pequeña de jengibre

Cuatro limones

10 ramitas de perejil

Preparación:

Pela el jengibre fresco con ayuda de una cuchara y córtalo en rodajas.

Hierve los pedazos de jengibre en una olla con medio litro de agua hasta que obtengas una infusión. Deja que la mezcla se enfríe y vierte sólo el líquido dentro de la licuadora.

Lava bien el perejil, desprende las hojas dañadas y coloca el resto de las ramitas en la licuadora.

Corta los limones y exprime todo su jugo en el vaso de la licuadora.

Agrega medio litro de agua. Mezcla hasta que los ingredientes se incorporen por completo.

¡Y listo! Con esta sencilla receta, disfrutarás los beneficios y nutrientes de este jugo quema grasa. Lo ideal es que lo tomes por las mañanas, ya que es duirético y desinflamatorio. Tómalo sin azúcar añadida y puedes hacerlo antes de tu desayuno balanceado, ya que no es un sustituto del desayuno.

Para ver sus efectos, debes combinarlo con una alimentación balanceada, la que te indique tu experto en nutrición, y con ejercicio. No olvides hacer esto siempre de la mano de un médico.

