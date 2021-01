BMW X6, no se anda con medias tintas

La BMW X6 no necesita ser comprendida. Es una camioneta que llegó para romper moldes desde hace más de una década y la amas o la odias, no hay medias tintas con ella. Si la manejas te aseguro que olvidarás todos los prejuicios y comienzas a conocer sus virtudes para descubrir por qué es una de las ¿SUV-Crossover-Coupé? favoritas de muchos en México.

Primero, hay que entender su conceptualización. El diseño causó mucha polémica desde sus inicios, pues BMW fue una de las primeras marcas en atreverse a diseñar una SUV de este tipo, con aires de Coupé pero con cuatro puertas. Muchos se resistieron a llamarla Coupé, pero cayeron en la tentación por moda, tendencia o simplemente por rebautizar un nuevo segmento. La jugada funcionó y es un vehículo más que vigente en el mundo.

Por fuera contamos con faros Led y tecnología láser con ajuste automático de iluminación y antideslumbramiento. La parrilla es activa y se cierra para ofrecer un mejor dinamismo en altas velocidades, pero se abre para dejar respirar al motor. Además, la parrilla se ilumina -denominada como “Iconic Glow”- y esto en las noches llena el retrovisor de cualquiera, identificándola de inmediato. Por otra parte, aerodinámicamente tiene entradas y salidas de aire a los costados, para mejorar la estabilidad del vehículo. En la parte posterior mantiene esa silueta que le ha dado el apellido “Coupé” con una cajuela de apertura “sin llave”. En este sentido el vehículo cuenta con tecnología NFC para abrir o cerrar puertas, así como para encender el motor. Además, la llave funciona como centro de mando, como una especie de “minismartphone” donde podemos ver distinta información a través de su pantalla.

En la pantalla se muestra un ejemplo de la protección integral con visión y sensores. ESPECIAL/BMW

En cuanto a los rines, estos son de 21 pulgadas con brazos en “Y” bitono, que ocultan el sistema de frenos M Sport con calipers en color azul. Por cierto, los emblemas “M” que identifican los modelos deportivos de BMW están presentes por fuera y por dentro.

En el interior destaca por su alto nivel de lujo, sofisticación y deportividad. Tiene todo para que te convenzas de ella y te permite hacer muchísimas configuraciones desde que la pides en la agencia, como la elección de acabados que en este caso contaba con asientos forrados de piel auténtica y una dieta alta en fibra de carbono tanto en tablero como en puertas. Los acabados en general son Premium, no esperes menos.

Destaca la palanca de la transmisión con ese terminado Swarovski Cristal que hace más de un año conocimos en la X7. Mantiene la serie de controles alrededor de ella los cuales son intuitivos, pues fácilmente recuerdas dónde está cada función que necesitas a pesar de tener muchos botones. Tenemos desde el botón de encendido hasta el selector de modos de manejo y el sistema o interfaz multimedia mejorado con el iDrive.

En pantalla podemos ver lo que transmiten las múltiples cámaras que nos dan vistas como la de 360 grados, proximidad frontal con movimiento activo que permite apreciar nítidamente cada detalle de lo que sucede en puntos que no alcanzamos a ver, principalmente al frente. Esta pantalla táctil es de 12.3 pulgadas, mismo tamaño vemos en el cuadro de instrumentos digital.

Disponemos de un sistema de navegación por GPS, interfaz Bluetooth, disco duro de 20 gigas, puertos USB y de carga inalámbrica, solamente Apple CarPlay inalámbrico y 16 bocinas que erogan un sonido de calidad proporcionado por Harman Kardon.

La suspensión adaptativa colabora en un manejo dinámico y exigente, en este apartado cumple con comodidad o firmeza necesaria. ESPECIAL/BMW

Una de las cosas más criticables en esta BMW X6 era el espacio en la banca posterior, en el pasado prácticamente la cabeza de una persona que midiera arriba de 1.75 metros rozaba o pegaba si la X6 brincaba por culpa de un tope o bache (como casi no sucede…). Hoy no es así, en esta zona vamos tan cómodos y espaciosos como al frente. Obviamente no es una X7 con ese enorme espacio de nuestra cabeza al techo, pero no te andas preocupando si cabes o pegas, es tan amplia como cualquiera.

La caída del techo es sutil y remata en su enorme parte posterior, con la amplia apertura de la cajuela con capacidad de 580 a mil 530 litros con los asientos abatidos. Sin duda, este es un apartado que ha sido bien resuelto y cumple con las necesidades de quien quiere verse diferente en una camioneta que también le facilite la vida y no tenga problemas con el espacio.

El lado más divertido

Manejarla es lo mejor que puedes hacer con esta camioneta. La BMW X6 M50i proporciona todos los elementos necesarios para el confort pero también para dinámicamente explotarla. Desde la posibilidad de divertirnos con el Launch Control hasta elegir un manejo “tranquilo” o los Sport o Sport +. En fin, tenemos una serie de posibilidades para conducirla.

Su motor es un V8 TwinPower Turbo (bi-turbo) de 4.4 litros de desplazamiento y 530 caballos de potencia con 750 newton-metro de torque. Con esto acelera de 0 a 100 km/h en 4.3 segundos, una cifra excelente porque estamos hablando de un vehículo sumamente pesado que combinado al sistema de tracción integral y una eficiente caja automática de ocho velocidades, nos encontramos con un paquete ideal para quienes quieren algo más que lujo y mucha, pero mucha deportividad.

En conclusión, una BMW X6 M50i no es para cualquiera, más allá del diseño que divide opiniones, me parece que quien tiene el poder adquisitivo para adquirir un vehículo como este poco le importa la opinión de los demás, más bien quiere verse y sentirse bien en él, y si todo el mundo voltea a verte en una versión como esta, diste en el clavo para alimentar ese ego y llamar la atención, pues 1.8 millones de pesos al menos te pueden dar eso a cambio por un buen rato.

Lo que pagas por esta X6 se refleja en cada detalle, con mejores terminados y mucha seguridad, tecnología y amenidades. ESPECIAL/BMW

FICHA TÉCNICA

Motor

V8; 4.4 litros, bi-turbo. Potencia: 530 HP @ 6,000 rpm. Torque: 553 libras-pie @ 1,800-4,600 rpm.

Tracción

Integral.

Transmisión

Automática de ocho velocidades (8+R).

Frenos

De discos ventilados en las cuatro ruedas, con sistema antibloqueo (ABS).

Suspensión

Delantera: Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora.

Trasera: Independiente de paralelogramo deformable y barra estabilizadora.

Dirección

Eléctrica progresiva.

Dimensiones (mm)

Largo: 4 mil 935.

Ancho: 2 mil 004.

Alto: Mil 696.

Distancia entre ejes: 2,975.

Capacidad

Peso: 2, mil 10 kilogramos.

Tanque: 83 litros.

Cajuela: Desde 580 litros hasta mil 530 litros.

Precio

Un millón 800 mil pesos.