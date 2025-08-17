Así puedes disimular las canas con té negro

Las canas son un signo natural de la edad, pero también pueden aparecer antes de tiempo por factores como la genética, el estrés, la falta de nutrientes o ciertas condiciones médicas.

De acuerdo con Mayo Clinic, aunque muchas personas recurren a tintes químicos para cubrirlas, cada vez aumenta más el interés por las alternativas naturales que no dañen la fibra capilar.

Una de esas opciones es el té negro, infusión con pigmentos naturales y antioxidantes que, al aplicarla sobre el pelo, puede oscurecer temporalmente las canas. Hoy te decimos cómo usarlo.

De acuerdo con un artículo del Journal of Cosmetic Dermatology, los compuestos del té negro ayudan a mejorar la apariencia y salud del cabello, al mismo tiempo que opacan las canas.

Específicamente, los antioxidantes son los responsables de que los pigmentos oscuros se adhieran a la cutícula del pelo y le aportan un tono profundo.

En teoría, se trata de colorantes vegetales que no penetran de manera permanente como un tinte químico. Sin embargo, no dejan de ser ideales para cubrir las canas que van naciendo, por lo que es importante señalar que los resultados son temporales.

Y más allá de disimular esos cabellitos blancos, otros beneficios de usar té negro son:

Mejora el brillo y la suavidad.

Disminuye la apariencia del efecto "opaco" del cabello.

Reduce la irritación del cuero cabelludo gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

Puede combatir la descamación y la resequedad.

Realza los tonos oscuros de forma natural.

Controla el frizz.

Estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo debido a su contenido de cafeína.

Protege el pelo contra el daño ambiental.

Tal como lo aclara Mayo Clinic, mantener nuestra salud capilar con antioxidantes puede retrasar el crecimiento de las canas, siempre y cuando no aparezcan por condiciones hereditarias.

Este método para oscurecer las canas es sencillo, económico y se puede realizar desde casa.

Se recomienda emplearlo de 2 y 3 veces por semana para ir oscureciendo las canas de manera progresiva.

Ingredientes:

4 bolsitas de té negro o 2 cucharadas de hojas sueltas.

1/2 litro de agua.

Procedimiento:

Hierve el agua y añade el té negro.

Deja reposar de 20 a 30 minutos para que el té libere sus pigmentos.

Cuela y vierte el té en un frasco con atomizador.

Lava tu cabello con shampoo como normalmente lo harías, retira el exceso de agua y rocía el té negro en las zonas con canas (regularmente se concentran en la raíz).

Distribuye el té negro por todo tu pelo y realiza masajes suaves.

Cubre tu cabello con una gorra de baño y deja actuar de 45 a 60 minutos.

Enjuaga tu pelo con agua fría y aplica acondicionador para sellar los pigmentos del té negro.

Como tip extra: evita dejar el té más de 60 minutos porque podría ocasionar resequedad en el cabello. Y también recuerda hacer una prueba de sensibilidad 48 horas antes de la aplicación.

Cubrir las canas con té negro es una alternativa libre de químicos. Aunque su efecto es temporal, puede ser la solución perfecta si deseas un cambio de look sin comprometer la salud de tu melena.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV