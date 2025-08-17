Mazatlán, el emblemático puerto del Pacífico, se posiciona como uno de los destinos favoritos para disfrutar el verano. Ya sea que busques relajarte en la playa, disfrutar con la familia, vivir experiencias emocionantes o probar una gastronomía inigualable, este destino lo tiene todo.

Entre las novedades más emocionantes está La Farolesa, la impactante tirolesa en el Faro de Mazatlán, que ofrece vistas panorámicas del océano y una experiencia llena de adrenalina. Muy cerca se encuentra el Observatorio 1873, un sitio imperdible con funicular, jardines, aviario y una de las mejores vistas de la ciudad.

Observatorio 1873. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Los más pequeños pueden dejar volar su imaginación en Playtica, un nuevo espacio creado especialmente para que niñas y niños disfruten de actividades de juego, creatividad y diversión. Además, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés es una parada obligatoria para asombrarse y descubrir especies sorprendentes del mundo marino a través de experiencias interactivas.

La diversión continúa con Mazagua, el tradicional parque acuático con toboganes, albercas y juegos para toda la familia. Y para quienes buscan nuevas emociones, Alfiland Park ofrece una mezcla de atracciones, juegos y entretenimiento que fascina tanto a niños como a adultos.

Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Mazatlán también sorprende con sus exclusivos clubes de playa, ideales para relajarse frente al mar. Destacan Shekinah Beach Club, con un ambiente elegante y relajado, y Absolem Beach Club, con un estilo moderno y vibrante, donde no faltan los cócteles, la buena música y un ambiente animado.

Y, por supuesto, la gastronomía mazatleca es una de las grandes razones para visitar este destino: Mariscos frescos, ceviches, aguachiles, tacos gobernador y una gran variedad de platillos tradicionales que conquistan el paladar de todos los visitantes.

Ostiones de Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Al caer la noche, el malecón se enciende con la vida nocturna: Bares, terrazas, clubes y música en vivo convierten el puerto en el escenario perfecto para seguir disfrutando de la energía y el dinamismo de la ciudad.

Este verano, ven a Mazatlán y descubre por qué es uno de los destinos turísticos más completos del país. Sol, mar, sabor y aventura te están esperando. ¡Ven a descubrir un mar de historias por vivir!

Con la información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

XM