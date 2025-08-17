Esto significa elegir uñas cuadradas, según la psicología

Muchas personas optan por arreglarse las uñas, no sólo por estética, sino como una forma de expresión que revela la identidad y personalidad de cada quien.

De acuerdo con la psicología, además del color y el diseño, la forma de las uñas revela información interesante del carácter de las personas. Entérate a continuación.

¿Qué significa elegir las uñas cuadradas?

Una de las formas más populares en los salones de belleza son las uñas cuadradas, que además de aportar elegancia y simetría, develan aspectos específicos de la personalidad de quienes lo eligen.

La psicología del diseño dice que las líneas rectas y los ángulos definidos tienen que ver con el orden, la lógica y la estabilidad , es decir, las formas cuadradas manifiestan estructura, seguridad y límites bien delimitados.

Por esta razón, aquellas personas que escogen las uñas en esta forma cuando se hacen la manicura, suelen caracterizarse por su personalidad fuerte y bien definida. Les gusta trazar límites, no le temen a la toma de decisiones, pues son personas seguras que mantienen el control de los diferentes aspectos de su vida.

Asimismo, el orden en lo físico y lo mental es algo que valoran mucho, ya que el caos y la improvisación no es algo con lo que se identifican. En su lugar, buscan estructura, rutinas y objetivos delimitados.

Por otro lado, a pesar de que las uñas cuadradas son la forma tradicional, esta representa fuerza y determinación, así que este diseño es ideal para aquellas personas con un estilo sofisticado y que no le temen a destacar.

Finalmente, según la psicología, elegir las uñas cuadradas proyecta una imagen de profesionalismo, seriedad y también confianza. Son una gran opción para eventos importantes como entrevistas de trabajo, reuniones formales y eventos donde se tenga que transmitir una imagen seria y refinada.

