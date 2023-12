Año Nuevo: ¿Cómo seleccionar tus propósitos de año nuevo y no perder la cabeza?

Con el cambio de año aparece la tendencia de cambio de actividades. Si bien todos los propósitos parten de la intención de mejorar, existe la posibilidad de que la urgencia de realizar cambios en las personas termine por ser abrumador.

Por ello te recomendamos no ser duro contigo mismo y no elegir propósitos si no sientes el deseo de hacerlo. De igual forma, si intentas aventurarte en este plan de trabajo, recuerda que todo es parte de un proceso y que los grandes cambios no se realizan de un día para otro. El hecho de estar trabajando en ello implica un éxito por sí solo.

Aquí te pasamos unas recomendaciones para hacer más amable la cuesta psicológica de enero:

1. Prioriza tu descanso por sobre todas las cosas

El sueño es crucial para una salud mental equilibrada. Asegúrate de crear un ambiente propicio para el descanso y establece una rutina que te permita disfrutar de noches reparadoras.

2. Conéctate contigo mismo

La meditación ofrece un camino hacia la calma, paz y equilibrio interno, contribuyendo significativamente al bienestar emocional y la salud general. Si la meditación no es lo tuyo, dedica tiempo a actividades placenteras como escribir, leer, ver televisión o compartir momentos con amigos y familiares. Estas pausas son esenciales para recargar energías.

3. Amor propio

Practica el amor propio, aprende a perdonarte por no cumplir siempre tus promesas y enfócate en dar lo mejor de ti, aun cuando las metas parezcan inalcanzables. Este año, elige la autocompasión y el crecimiento personal.

4. Busca el equilibrio en el uso de las redes sociales

Los datos de GWI revelan que el usuario promedio de redes sociales utiliza al menos 7.2 plataformas diferentes cada mes, invirtiendo cerca de 2 horas y media diarias en estas plataformas. Encuentra un equilibrio saludable en tu uso de las redes sociales para preservar tu bienestar mental. Establece límites y prioriza conexiones significativas cara a cara.

5. Cuida tu Cuerpo y Mente: Ejercicio, Alimentación y Reducción del Estrés

El ejercicio regular, una alimentación saludable y técnicas de reducción del estrés, como la meditación y la atención plena, son pilares clave para mantener tanto tu cerebro como tu cuerpo en óptima forma. Integra estas prácticas en tu rutina diaria para cosechar los beneficios a largo plazo.

Este año, invierte en tu salud mental. Pequeños cambios pueden conducir a grandes mejoras en tu bienestar general.

