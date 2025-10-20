¿Qué significa cuando una persona habla con las manos en los bolsillos?

El lenguaje corporal es una herramienta clave en la comunicación humana, ya que nuestras manos juegan un rol fundamental al expresar emociones y pensamientos. Uno de los gestos más comunes es hablar con las manos en los bolsillos, que puede tener múltiples interpretaciones según el contexto y la personalidad de quien lo realiza. Aunque muchos lo consideran solo un hábito, este gesto revela detalles importantes sobre el estado emocional de la persona y su actitud en ese momento.

Según la experta en lenguaje corporal Mara del Olmo, una de las preguntas más frecuentes que recibe es si mover las manos al hablar es negativo. Ella aclara que, en general, no lo es. El movimiento de las manos es una forma natural de enfatizar el mensaje y hacerlo más impactante, ya que las manos están conectadas de manera directa con el cerebro, lo que hace que sus movimientos reflejen lo que realmente pensamos y sentimos.

En cuanto al gesto de meter las manos en los bolsillos, muchas veces se asocia erróneamente con nerviosismo o desinterés. Sin embargo, según la especialista, este gesto suele ser un signo de comodidad o relajación. Para algunas personas, colocar las manos en los bolsillos les ayuda a sentirse más seguros, especialmente en situaciones informales donde no hay presión por mantener una postura rígida o formal.

Es importante, no obstante, tener en cuenta que el uso excesivo de los gestos puede generar distracción o incomodidad en la conversación. Los movimientos incoherentes con el mensaje verbal pueden restar claridad y causar nerviosismo. Por eso, el equilibrio y la conciencia sobre cómo y cuándo usar las manos es esencial para una comunicación efectiva.

