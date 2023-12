Adiós al frío, este es el truco para calentar tu casa solo con papel aluminio

La temporada invernal ya está aquí, y con ella llegan los aumentos en las facturas de la luz por el consumo extra para mantener las casas calientes.

Existen prácticas para mantener las casas con el calor suficiente en caso de no contar con la costosa calefacción, pero algunos de ellos son muy peligrosos y pueden poner en riesgo tu vida, tales como las estufas de gas o los anafres, también el mantener velas encendidas. El riesgo de causar un incendio o una asfixia por monóxido de carbono con estos métodos es alto, por lo que los especialistas desaconsejan estas prácticas.

Para evitar poner en riesgo tu vida y la de tus seres queridos, te compartimos algunos trucos para mantener caliente tu hogar en estas temporadas gélidas.

¿Cómo mantener mi casa caliente con papel aluminio?

Si cuentas con un radiador, simplemente debes colocar el papel aluminio detrás de este para evitar que el calor se refleje al resto de la habitación, en lugar de que se cuele por la pared.

Forra un cartón con papel aluminio y colócalo detrás de tu radiador, así podrás distribuir mejor su calor sin ningún tipo de riesgos.

En caso de no contar con un radiador existen otros trucos, como aislar las puertas y las ventanas de tu casa colocando burletes o usando selladores en las rendijas de estas, de este modo el calor no podrá escapar y el aire frío no entrará tan fácilmente.

Colocar cristales dobles en las ventanas es otra manera muy eficiente de conservar el calor, reduciendo bastante el aire frío que pueda entrar.

Con estos trucos podrás protegerte del frío en tu casa y te evitarás métodos peligrosos

