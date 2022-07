A veces mis domingos

Habrán sido unos 30 años que probé por primera vez estas ricas carnitas. A una cuadra de la Glorieta Chapalita, por Av. San Ignacio, donde se encuentra una pequeña plaza con un supermercado. Ahí, en un pequeño local el dueño todas las mañanas se le veía desde temprano con su cazo dándole a la cocinada.

Ahora ese local se amplió (digamos que tomaron parte del área común, pues) y es sólo comedor, ya que a un lado, ahí donde se ve la fila de personas esperando ser atendida, tienen la cocina y un servicio sólo para llevar, que de manera muy atinada pusieron en funcionamiento y que muchos lugares deberían poner en operación para brindar mayor atención al cliente.

El lugar es muy sencillo, mesas y sillas de metal, de esas de las compañías refresqueras, con unas 15 mesas y un par de carteles en las paredes donde detallan el costo de sus delicias.

Venden órdenes de carnitas ($340) para llevar y para consumir en su mesa. Contienen 200 gramos de la carne de tu preferencia, tortas ahogadas ($55), tacos blanditos ($17), tacos de cochinita ($17), tacos dorados ($10) con carne ($22) y gorditas. Acudí en domingo con mi familia y aquí les detallo. Para iniciar, mientras mi esposa e hijo iban por un café a la vuelta y porque me dio pena que estaba sentado en una mesa sin pedir nada y había mucha fila esperando mesa, pedí un taco dorado con buche y cuerito. Lo presentan en un plato hondo bañados en una salsa dulce, coronado con mi elección y col encima. Déjenme comentarles que, soy de las personas que no les gusta comer las cosas aguadas, sino crujientes, así me pasa con las ahogadas que remojo en cada mordida, en los chilaquiles que me apresuro a comer y, obvio, en los tacos dorados. Y estos creo que son los mejores de la ciudad, tienen de papa y frijol pero lo especial es que su tortilla, un poco más gruesa que lo normal y creo que eso, aunado con una buena temperatura del aceite, hacen que estén crujientes hasta la última mordida, a pesar del baño de salsa dulce.

Su cuerito, en combinación con algo más, da esas capas de texturas que vamos encontrando a cada bocado. Es sumamente suave, delgado, con un sabor a esa grasita que enamora y traiciona toda dieta.

Su buche, cortado muy fino, daba el kick final al bocado. Y es que si le ponen su salsa picosa de ahogada que tienen en todas las mesas, el resultado es maravilloso.

He pedido órdenes en otras ocasiones con maciza, buche, lengua y cuerito pero, estuvo tan bueno ese primer taco que ordené otro, pero ahora con costilla y cuerito (les dije que estaba bueno) de igual manera servido pero con un trozo al estilo Picapiedra (imaginen cerdo, no res) con un par de huesitos a los que mordía un poco y luego iba matando ese taco poco a poco pa’ que durara.

¡Sé feliz!

Asiste

Carnitas Viva Michoacán

Av. San Ignacio 33, Jardín de San Ignacio, 45040 Zapopan, Jal.

Horario: Lunes a domingo de 9:00 AM a 5:00 PM.

Tel 3331230014.

IG@carnitasvivamichoacan

Evaluación

Comida 4.5

4.5 Lugar 4

4 Servicio 4.5