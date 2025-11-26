'Zootopia 2' tiene un toque de gentrificación

Casi una década después de la primera entrega, llega “Zootopia 2”, una película más modesta que en gran medida se sustenta del dúo protagonista de Judy Hopps, a quien Marcela Páez da su voz en latino y el zorro estafador de poca monta Nick Wilde personaje doblado por René García. Ambos son ahora novatos en la fuerza policial, apodados "los peludos".

¿Cuáles son las diferencias entre las películas?

Nadie diría que la Zootopia original era una película satírica especialmente mordaz. Pero, aun así, la secuela es un poco menos atrevida, no solo por el cambio de Nick que dejó las estafas y ahora es policía, sino por toda la ciudad.

El compañero de crimen de Nick que se hace pasar por bebé, el zorro Fénec al que originalmente le daba voz Finnick Tommy Lister Jr., quien falleció en 2020, apenas se ve.

Falta por completo alguien como el yak nudista y medio loco de Raúl Aldana. Podrías decir que un toque de gentrificación ha barrido Zootopia.

Así que Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard (ambos veteranos de la primera película), es, como muchas secuelas que tardan en llegar, una versión ligeramente diluida de lo que vino antes.

Pero la relación central de Judy y Nick, una colaboración con algunos ecos de "48 Hours", sigue siendo convincente, y la razón principal por la que Zootopia 2 será bastante satisfactoria para las familias que disfrutan de el entretenimiento caricaturesco.

Nick Wilde, con la voz de Jason Bateman, a la izquierda, y Judy Hopps, con la voz de Ginnifer Goodwin, en una escena de Zootopia 2. Disney/AP

Se ve genial, es moderadamente divertida y las ciudades de animales son divertidas. Eso es particularmente notorio en el doblaje original con Nick quien es doblado por Jason Bateman.

Para un actor con una larga lista de créditos, podría sonar extraño decirlo, pero Nick Wilde es el mejor papel cinematográfico de Bateman. Un canino astuto, sarcástico, pero secretamente dulce con una corbata suelta, está tan perfectamente en la zona de confort de Bateman.

LA TRAMA

Con el objetivo de probarse a sí mismos como detectives, Judy y Nick causan daños generalizados en la ciudad persiguiendo a un criminal, lo que lleva al malhumorado jefe de policía búfalo de Idris Elba, Bogo, a ordenarlos a una sesión de terapia para socios disfuncionales en donde también son miembros un dúo de elefante y ratón.

Reconocer y hablar sobre las diferencias es el tema recurrente, que se entrelaza con una trama que va a las raíces de Zootopia.

Aprendemos que las serpientes no están permitidas en la ciudad. Mientras Zootopia se prepara para su celebración centenaria, Judy descubre algunas pistas que sugieren una infiltración de serpientes. Pero cuando aparece una (un empalagoso Ke Huy Quan como Gary De'Snake), Judy y Nick se dan cuenta de que las serpientes no son tan malas.

Gary De'Snake, con la voz de Ke Huy Quan, en una escena de "Zootopia 2". Disney/AP

Personajes y referencias

Siguen una conspiración cada vez más profunda para mantener fuera a las serpientes que se remonta a la fundación de Zootopia , al estilo de Chinatown. Una familia de linces, los Lynxley, siempre ha asumido la propiedad de los muros climáticos que dividen la ciudad en climas variadamente acomodados. Pero incluso uno de los suyos, Pawbert Lynxley (Andy Samberg), sospecha de juego sucio, lo cual, lamento informar, no incluye ni una sola ave.

Pero hay, sin duda, muchos juegos de palabras: Gnu Jersey, Burning Mammal, por encontrar, así como una referencia a El Resplandor y un rápido guiño a Ratatouille.

En Zootopia, estas cosas son muy sencillas. Vuelve Shakira como una gacela estrella del pop llamada... Gazelle. Los nuevos personajes incluyen a un castor podcaster llamado Nibbles Maplestick (Fortune Feimster) y un alcalde caballo de melena larga (Patrick Warburton). Las aventuras de Judy y Nick los llevan a un enclave amigable con los reptiles al estilo de Nueva Orleans y a una nevada Tundatown.

Para una película que en muchos sentidos trataba sobre un ratón de campo que llega a la gran ciudad y encuentra infinitas variedades de vida silvestre, tanto recta como sombría, la secuela de Zootopia pasa demasiado tiempo lejos de su metrópoli mamífera.

Incluso Nick Wilde, ya sin tantos planes y más en contacto con sus sentimientos, no se siente tan salvaje ahora. El espíritu de aventura divertida de la primera película está lo suficientemente vivo como para llevar la película de Bush y Howard, pero no puedes evitar sentir que hacer una segunda parte también significa domesticación.

“Zootopia 2”, estreno de Walt Disney Co., tiene una clasificación PG (Público en General) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, por acción, violencia y humor grosero. Con una duración de 108 minutos. A la película se le otorga una calificación de dos estrellas y media de cuatro.

TG