Taquería de Dua Lipa en CDMX: Fechas, ubicación y lo que ofrecerá

La cantante británica Dua Lipa, reconocida con tres premios Grammy, anunció que durante su visita a México abrirá una taquería temporal en la Ciudad de México, un espacio temático que incluirá un menú inspirado en su imagen, así como souvenirs y material fotográfico para sus seguidores.

La propuesta gastronómica busca acompañar la presencia de la intérprete en la capital durante sus presentaciones.

¿Cuándo abrirá la taquería de Dua Lipa en CDMX?

De acuerdo con el comunicado difundido por su equipo, el establecimiento funcionará del 1 al 5 de diciembre, fechas que coinciden con los tres conciertos que la artista tiene programados en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira internacional Radical Optimism Tour 2025.

La taquería se ubicará en la zona centro de la ciudad y ofrecerá un menú temático, además de productos especiales, música y elementos visuales relacionados con la cantante. El local operará de 12:00 a 00:00 horas durante sus cuatro días de actividad, con el objetivo de recibir a los fanáticos que llegarán a la capital para los conciertos y a quienes deseen vivir una experiencia adicional en torno a la visita de la artista.

INSTAGRAM/@taquerialoscaramelos

La artista, con más de 48 millones de reproducciones en la plataforma de música Spotify, se encuentra inmersa en la fase latinoamérica de su tour mundial con motivo de su tercer albúm, 'Radical Optimist', que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado, destacó el mensaje.

YC