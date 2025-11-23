Domingo, 23 de Noviembre 2025

¿Cuáles son las mejores películas navideñas, según la IA?

Conoce la lista de películas que la Inteligencia Artificial Gemini definió como las mejores con temática navideña

Estas son las mejores películas navideñas para ver en compañía de familiares, amigos o tu pareja. ESPECIAL/Unplash

La temporada navideña se encuentra a la vuelta de la esquina y, en este escenario, la Inteligencia Artificial (IA) definió cuáles son las mejores películas para ver en familia o con amigos durante esta época. Aquí te decimos de qué títulos se trata y en donde puedes verlos.

¿Cuáles son las mejores películas navideñas y dónde verlas?

Varias plataformas de streaming ya cuentan con múltiples películas ambientadas perfectamente para satisfacer todos los gustos. Es por eso que aquí te damos una lista entre las cuales podrás elegir en compañía de familiares, amigos o tu pareja, como un plan para relajarse, divertirse y entretenerse antes de la Navidad.

Para facilitar la elección, la Inteligencia Artificial Gemini recopiló un listado de las películas navideñas más recomendadas, aquellas que combinan nostalgia, comedia y espíritu festivo:

  • Mi Pobre Angelito (Home Alone): Disney+
  • Klaus: Netflix
  • El Grinch (How the Grinch Stole Christmas): Max, Netflix, Prime Video
  • El Expreso Polar (The Polar Express): Max, Prime Video
  • Love Actually: Prime Video, Netflix
  • Elf: Max
  • Crónicas de Navidad (The Christmas Chronicles): Netflix
  • ¡Qué Bello es Vivir! (It's a Wonderful Life): Prime Video, Filmin
  • Cuento de Navidad (A Christmas Carol): Disney+, Netflix
  • Milagro en la Calle 34 (Miracle on 34th Street): Netflix, Disney+.

