¿Cuáles son las mejores películas navideñas, según la IA?

La temporada navideña se encuentra a la vuelta de la esquina y, en este escenario, la Inteligencia Artificial (IA) definió cuáles son las mejores películas para ver en familia o con amigos durante esta época. Aquí te decimos de qué títulos se trata y en donde puedes verlos.

¿Cuáles son las mejores películas navideñas y dónde verlas?

Varias plataformas de streaming ya cuentan con múltiples películas ambientadas perfectamente para satisfacer todos los gustos. Es por eso que aquí te damos una lista entre las cuales podrás elegir en compañía de familiares, amigos o tu pareja, como un plan para relajarse, divertirse y entretenerse antes de la Navidad.

Para facilitar la elección, la Inteligencia Artificial Gemini recopiló un listado de las películas navideñas más recomendadas, aquellas que combinan nostalgia, comedia y espíritu festivo:

Mi Pobre Angelito (Home Alone): Disney+

Klaus: Netflix

El Grinch (How the Grinch Stole Christmas): Max, Netflix, Prime Video

El Expreso Polar (The Polar Express): Max, Prime Video

Love Actually: Prime Video, Netflix

Elf: Max

Crónicas de Navidad (The Christmas Chronicles): Netflix

¡Qué Bello es Vivir! (It's a Wonderful Life): Prime Video, Filmin

Cuento de Navidad (A Christmas Carol): Disney+, Netflix

Milagro en la Calle 34 (Miracle on 34th Street): Netflix, Disney+.

Lee también: Los estrenos imperdibles de Netflix del 18 al 23 de noviembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB