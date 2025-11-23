Avatar Fuego y Cenizas: Conoce la fecha de la preventa en Cinépolis

Las principales cadenas cinematográficas del país, como lo es Cinépolis, han confirmado que la preventa de boletos para Avatar: Fuego y Cenizas comenzará el lunes 1 de diciembre de 2025, tanto en plataformas digitales como en taquillas físicas. Esta estrategia busca facilitar el acceso a entradas para funciones especiales, así como formatos 3D e IMAX.

El estreno oficial de la cinta está programado para el jueves 18 de diciembre de 2025, fecha que ha despertado gran interés entre los seguidores de la saga creada por James Cameron y la comunidad cinéfila a nivel internacional.

FACEBOOK/CINEPOLIS

La nueva entrega vuelve a estar dirigida por James Cameron y se integra al universo de Pandora iniciado en 2009 con la primera película, producción que rompió récords de taquilla y se convirtió en un referente en efectos visuales. En esta ocasión, la historia promete explorar nuevas regiones de ese mundo y profundizar en la trama de los personajes originales, junto con nuevas incorporaciones al elenco.

De acuerdo con las cadenas de cine, la preventa forma parte de las acciones más importantes para el lanzamiento de grandes producciones, sobre todo cuando se trata de títulos que se perfilan como algunos de los más esperados del año.

Altas proyecciones de taquilla en México

Las expectativas financieras para Avatar: Fuego y Cenizas en México son elevadas, según estimaciones basadas en el desempeño de entregas anteriores. El estreno, a cargo de 20th Century Studios, podría superar los 600 millones de pesos en ingresos brutos durante su primer fin de semana, una cifra comparable a la obtenida por algunos de los lanzamientos más exitosos en el país en los últimos años.

Responsables de las principales cadenas cinematográficas prevén llenos en funciones especiales, así como en salas 3D e IMAX, lo que fortalecería los resultados de taquilla en los primeros días después de su llegada a cartelera.

Especialistas del sector consideran que el desempeño de la cinta en México podría colocar a Avatar: Fuego y Cenizas como una de las películas más taquilleras de 2025, solo por debajo de grandes franquicias del cine de animación y superhéroes, de acuerdo con previsiones actuales.

Como ha sido señalado, la película llegará a las salas el 18 de diciembre, mientras que la preventa de boletos iniciará el lunes 1 de diciembre de 2025.

