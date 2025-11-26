La nueva apuesta mexicana de HBO Max irrumpe con una energía y un humor negro que promete conquistar a los espectadores. "Yellow" cuenta la odisea de dos mujeres que, tras un robo torpe pero impulsivo, secuestran un taxi y arrastran a su conductor a una huida que termina convirtiéndose en una exploración de la amistad, el cansancio vital y la necesidad de volver a empezar. La serie parte de un pretexto sencillo y eficaz: "Dan" y "Nico", dos amigas cómplices en un atraco improvisado, descubren que no saben conducir un auto de transmisión manual.

Su solución inmediata —y absurda— es llevarse al conductor, "Richie", quien atraviesa una profunda crisis existencial y un impulso suicida que convierte la fuga en algo más que un delito: en un intento involuntario de salvar a un desconocido que ha perdido las ganas de vivir.

Cuando el actor Martín Saracho -que interpreta a "Richie"- recibió el primer casting para "Yellow", no sabía que aquel correo sería el inicio de uno de los procesos más desafiantes —y reveladores— de su carrera. "La verdad es difícil que un proyecto te atrape tan rápido. Me llegó el primer casting, leí las escenas que mandaron, un par, y desde ahí ya fue como: “Órale, ¿qué es esto?”", recuerda el actor, conversando con EL INFORMADOR. "Hay un mundo muy original en esta historia y un personaje complejo. Me atrapó mucho y creo que desde ahí ya me atrapó el proyecto en general, también en este misticismo de no saber tanto. Después, cuando conocí a la directora y tuvimos el callback, ya estaba rezando para quedarme".

"Siempre me dejo guiar por lo que siento al leer. De pronto estás leyendo y hay personajes que te provocan algo; eso me gusta. Primero, que me haga sentir, y de ahí me gusta que estén lo más nutridos posible, que representen un reto. Me gusta clavarme con los personajes en la cuestión de aprender cosas nuevas, porque muchas veces me llevan a investigar temas que normalmente no exploraría en mi vida cotidiana. Eso me gusta de los personajes y es lo que busco: algo que me haga aprender mucho. Y no fue la excepción. Creo que aprendí bastante: entre otras cosas, a manejar, a perderle un poco el miedo a los coches y también a clavarme en algunos temas de investigación".

Al centro de esta historia está la visión de Sofía Auza, creadora de la serie, quien codirige junto a Silvana Aguirre. Ambas construyen un retrato de la complejidad emocional femenina sin solemnidades, apostando por el humor, el caos y la vulnerabilidad como motores narrativos. La dirección imprime un ritmo que transita entre la comedia, el crimen ligero y la aventura carretera, mientras la producción de The Immigrant le otorga una estética cercana, polvorienta y profundamente latinoamericana.

El elenco principal sostiene con fuerza la historia. Tessa Ía interpreta a "Dan", la líder impulsiva del robo, una joven que opera desde la visceralidad y que arrastra a quienes la rodean hacia decisiones tan desastrosas como intensas. Lizeth Selene da vida a "Nico", su amiga íntima, compañera de delito y guardiana emocional, atrapada entre los celos, la lealtad y el vértigo del camino que han elegido. Martín Saracho, como "Richie", el taxista y ex piloto de Fórmula 1 cuya desesperanza se vuelve una carga tan grande como la reliquia robada que llevan consigo. Darle vida representó para Martín un reto en todo aspecto, desde perderle el miedo al volante, hasta reconciliarse con sus propias tristezas y temores, reflejados como espejo en el personaje de "Richie".

El reto inesperado de un coche ochentero

Antes de llegar al set, Saracho imaginaba que manejar sería un detalle secundario. La producción le había asegurado que la mayor parte de las escenas de conducción se harían sobre un coche montado, arrastrado por el equipo técnico. Pero el primer día de rodaje cambió todo: algo no se veía natural, y la directora le preguntó si podía conducir él mismo.

El actor dudó. "A mí me da ansiedad cuando un coche pasa cerca. Físicamente salto. Es un reflejo raro", recuerda Martín. Pero dijo que sí. Los actores —confiesa entre risas— siempre dicen que sí. "Me regaló una seguridad muy bella, el conducir. El coche era muy grande, como un carro ochentero gigantesco. Tener conciencia de las dimensiones mientras estaba en escena y, además, saber que mis compañeras estaban en el coche conmigo, me hacía pensar: “Ah, sí puedo, estoy pudiendo con esto”, y eso me tranquilizaba. Fueron cosas muy bonitas que te regalan los personajes".

Aunque la serie está construida desde la comedia, el personaje de "Richie" vive atravesado por la culpa y el desencanto. Saracho trabajó esa dimensión acudiendo a sus propias experiencias, a momentos personales de dolor: no para revivirlos, sino para entender la textura emocional del personaje. "Creo que todos hemos pasado por momentos difíciles. Es fácil identificarte con alguien que no la está pasando bien. Me reconocí mucho en Richie", confiesa Martín. En "Yellow", los personajes viven un drama profundo que se expresa con una acidez que, para el actor, tiene un sello muy mexicano. "Reírnos de nuestras desgracias es algo muy nuestro. Y la serie juega con eso".

La serie abraza la estética de carretera, los paisajes abiertos y la sensación física del movimiento, usando los escenarios como reflejo del estado emocional y caótico de sus personajes. CORTESÍA

Para Saracho, protagonizar una serie de HBO no sólo marca un hito personal —su primer protagónico—, sino un momento importante para las narrativas latinoamericanas. "Da visibilidad. Y abre espacio para contar historias diversas. Somos muy creativos, y cuando hay apoyo, esa creatividad florece". La serie, producida por The Immigrant, llega en un contexto en el que plataformas internacionales buscan ampliar su catálogo con historias latinoamericanas que compitan en calidad con cualquier producción global. Para Saracho, estar en ese movimiento es un privilegio y una responsabilidad.

Las filmaciones comenzaron en 2022 y se desarrollaron en diversas locaciones de México, incluyendo Baja California y la Ciudad de México. La serie abraza la estética de carretera, los paisajes abiertos y la sensación física del movimiento, usando los escenarios como reflejo del estado emocional y caótico de sus personajes. El viaje no solo ocurre sobre el pavimento: también se despliega hacia adentro, en los vínculos tensos que se revelan mientras el motor ruge y las decisiones se precipitan.

Yellow se estrenará en HBO Max el 27 de noviembre de 2025. Su llegada promete una mezcla de humor, adrenalina y hondura emocional, entregando una historia donde la huida funciona como metáfora de un impulso tan humano como universal: el deseo de escapar para poder encontrarse. "Estoy contentísimo, feliz de que ya se va a estrenar. Le tenía muchas ganas a la serie y por fin llega el momento. Muy emocionado de que la gente la pueda ver y deseando que la disfruten. Además, es un sueño hecho realidad para mí porque es mi primer protagónico en una serie. Me tiene nervioso, pero también muy feliz y muy emocionado de que sea esta serie, que para mí es tan especial", finalizó Martín Saracho.

