Carmen Salinas: De qué "crímenes" la acusó un prisionero en podcast viral

El nombre de Carmen Salinas volvió a generar controversia luego de ser mencionado en un episodio del proyecto Penitencia, encabezado por la activista Saskia Niño de Rivera. A cuatro años de su fallecimiento, la actriz y productora fue señalada en el testimonio de una Persona Privada de la Libertad, lo que detonó un nuevo escándalo en redes sociales.

El proyecto Penitencia se dedica a difundir historias de personas que cumplen condena y relatan cómo sus vidas derivaron en conductas delictivas que hoy pagan en prisión. En uno de estos episodios, un interno identificado como Alberto (también llamado “Beto”) compartió su experiencia personal y realizó señalamientos que rápidamente provocaron reacciones.

Durante la entrevista, el hombre afirmó haber sido contratado por personas vinculadas al gobierno mexicano para realizar trabajos que calificó como “sucios”. Según su relato, recibía grandes sumas de dinero por ejecutar actos graves, entre ellos el presunto robo de menores para entregarlos a figuras de la política y del entretenimiento, quienes supuestamente los utilizaban en rituales.

En su declaración, sostuvo que conoció a diversas personalidades del medio televisivo, de quienes dijo que llevaban una doble vida: una frente a cámaras y otra muy distinta en privado. Sin ofrecer pruebas, mencionó directamente a Carmen Salinas y la señaló de formar parte de un culto oscuro, pese a que públicamente se identificaba como devota católica.

“La Carmelita Salinas decía que era católica y te compraba a los niños y se iba a hacer sus sacrificios”, declaró el interno en el material difundido.

De acuerdo con su versión, los menores provenían de la calle, particularmente niños sin familia que vivían en alcantarillas, situación que aseguró conocer porque la experimentó en “carne propia”. Por esa razón, dijo saber cómo localizarlos.

Edición del material y reacción en redes

Horas después de la publicación del episodio, usuarios señalaron que la entrevista había sido modificada. Fragmentos donde se mencionaba a la actriz y otros nombres quedaron editados o con el audio alterado. La situación generó debate en plataformas digitales, donde algunos internautas aseguraron haber visto la versión original antes de los cambios.

Entre los comentarios que circularon se leen:

“Lo editaron yo lo vi cuando salio y ahorita lo veo de nuevo y ya no está la parte donde sale el nombre de carmen”. “Yo lo descargue y ya no estaba esa parte eh sospechoso”.

También resurgieron declaraciones pasadas del actor Andrés García, quien en su momento acusó a Carmen Salinas de realizar “cosas malas” y de tener comportamientos que calificó como “satánicos”, en medio de un conflicto público. En redes sociales, algunos usuarios incluso cuestionaron si durante la entrevista se habían mencionado otros nombres del espectáculo, como Ludwika Paleta o Alejandro Fernández, aunque esas partes del video no quedaron audibles tras la edición.

Hasta el momento, el contenido difundido continúa generando discusión entre usuarios que debaten sobre la autenticidad de las declaraciones realizadas por el interno dentro del proyecto Penitencia.

