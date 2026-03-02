El pasado domingo 1 de marzo, Shakira, la afamada cantante de origen colombiano, se presentó en un espectáculo gratuito, promovido por el Gobierno de México, en el Zócalo de la Ciudad de México ante 400 mil asistentes. Este lunes, desde "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió desde dónde disfrutó el espectáculo y aprovechó para reconocer que la artista es " muy querida por el Pueblo de México ".

La Mandataria declaró que vio el espectáculo a través de una ventana desde Palacio Nacional "para que nadie me viera, escondidita", y admitió que no disfrutó del concierto completo, aunque "desde aquí se oía todo".

Sheinbaum declaró que vio el espectáculo a través de una ventana desde Palacio Nacional "para que nadie me viera, escondidita". EFE / S. Gutiérrez

"Estaba [...] en la ventanita. Estuvo bien la transmisión, también. Muy bonito, la verdad. [...] No, no lo vi completo, vi un pedazo de la transmisión, claro que desde aquí se oía todo", dijo.

Sheinbaum reveló que a la presentación gratuita de Shakira asistieron 400 mil personas, más aquellas que siguieron la transmisión en vivo. La Mandataria aseguró que la artista colombiana es querida por México .

"La verdad [...] la gente de primerísima, muchas familias; vimos el Zócalo, pero Clara [Brugada] nos informó que había gente en la Alameda, en el Monumento a la Revolución, muy bonito. [...] 400 mil personas. Muy querida Shakira por las familias mexicanas", reconoció.

El récord de Shakira en el Zócalo

Shakira se superó a sí misma y a otros artistas que se han presentado en la principal plaza del país al romper el récord de 400 mil asistentes por la noche del pasado domingo para cerrar con broche de oro su gira " Las Mujeres Ya No Lloran Tour ". Shakira agradeció a los fans que resistieron el sol e incluso acamparon días antes para tener un buen lugar.

La suma de asistentes contempló a las personas dentro de la plaza del Zócalo, las calles aledañas y las reunidas en las pantallas gigantes colocadas en el Monumento a la Revolución y en la Alameda Central.

El concierto gratuito que ofreció Shakira en el Zócalo fue fiel al montaje de sus conciertos privados, incluyendo sus cambios de vestuario, videos, un inflable gigante de una loba, bailarinas y pirotecnia. Tuvo temas como Soltera, Donde estás corazón, Suerte e Inevitable, que abarcaron toda su carrera.

Fue organizado por el gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo, que incluyó el concierto en la celebración por los 100 años de Corona, con producción de la promotora Ocesa .

"Esto es un sueño", dijo Shakira. "Muchísimas gracias a todos los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Como siempre, venciendo todos los obstáculos, junto conmigo. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa… hoy aquí en el Zócalo, y siempre, para siempre, somos uno".

Con información de AP.

