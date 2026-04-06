El comediante Luis de Alba ya no se preocupa en buscar productores que lo incluyan en sus proyectos; a estas alturas, dice, su prioridad es pasar tiempo con su familia. Además, reveló que no se encuentra desamparado económicamente pues le ha ido súper bien como tiktoker… ¡ de ser "El Pirrurris" el actor se convirtió en una sensación viral gracias a esta plataforma de videos cortos !

¿Cómo descubrió Luis de Alba a TikTok y cuántos seguidores tiene ahora?

Aunque Luis de Alba ha dicho que "no" a algunas propuestas de trabajo, sigue facturando de lo lindo ahora que abrió su cuenta de TikTok: ¡ya cuenta con más de 715 mil seguidores y esto, claro, le deja ganancias bastante jugosas mes a mes!

De hecho, el carismático "Pirrurris" detalló a varios reporteros que conoció la plataforma porque sus colegas Carlos Bonavides y Ricardo González "Cepi", hijo de Cepillín, se la recomendaron.

"Luego se me ocurrió probar una cosa que le llaman TikTok. Carlos Bonavides y Cepillín chico me dijeron '¿por qué no te metes a eso, tío?', vi qué onda y me metí hace seis meses, y ya soy un apasionado de eso. Te pagan bien, c4br0n, cada mesecito y en dólares", destacó Luis de Alba bastante emocionasdo por su faceta de creador de contenido... ¡increíble!

¿Cuál es la prioridad de Luis de Alba además de su trabajo en "Perfume de Gardenia"?

Luis de Alba se integró recientemente al elenco de "Perfume de Gardenia" luego de que, como confió a la prensa, el productor Omar Suárez creara un papel especialmente para él.

"Esto del teatro que, gracias a Omar Suárez, porque no me deja, si no tengo papel, me lo inventa él, sí como este papel", dijo en un encuentro con la prensa a las afueras de las instalaciones del Teatro San Rafael.

De Alba contó que tras terminar su participación en la obra aparecerá en una película y, aunque reconoce que no se trata de un papel muy importante, tampoco está buscando protagonizar ningún proyecto porque su mayor interés es el de pasar tiempo con su familia.

"Sí me han llamado (los productores), no para estelarizar ¿eh?, nada más que tienes que ir a ver a los productores, aparecerte en las oficinas, que vean que estás sin chamba y te den un papelito, pero no, compañeros, yo ya, vivo bien, vivo con mi familia. He descubierto con toda mi alma, y a mi edad, que lo mejor para todos es la familia", reconoció.

JM

