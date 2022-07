Carlos Bonavides: El actor habla sobre su estado de salud tras ser hospitalizado

El actor Carlos Bonavides, quien es conocido por interpretar su papel como "Huicho Domínguez", ya dio sus primeras declaraciones, luego de que tuvo que ser hospitalizado de emergencia el día de ayer en Ciudad de México por un grave cuadro de deshidratación, esto debido a que sólo cuenta con un riñón y por lo que su estado de salud de complica.

Bonavides pensó que estaba contagiado de COVID-19, por lo que inmediatamente acudió a realizarse una prueba, sin embargo eso no fue la mejor idea, pues en ese tiempo la situación se salió de control y se complicó más el asunto.

"Me fui a hacer la prueba porque yo dije lo que tengo es COVID-19; pero ese tiempo que perdí fue muy importante pude haber estado en el hospital y eso agravó la situación", aseguró el comediante en entrevista.

De acuerdo con la esposa del mexicano, fue sometido a unos análisis y le diagnosticaron una bacteria, además de que le detectaron diverticulosis.

"He mejorado porque no sé cuántos sueros me han puesto, medicinas, me hicieron una resonancia, una tomografía y análisis de sangre, y fue donde dieron con los divertículos, algo con lo que no contaba", compartió.

Aunque el intérprete ya pasó por un episodio de cáncer y una operación en la vesícula, aseguró que con ninguno de estos padecimientos ha sufrido tanto como con esta bacteria.

"La deshidratación me llevó a un estado de inconsciencia, esto es más grave que cuando me operaron de la vesícula. Sufrí mucho, esto ha sido un viacrucis", dijo.

Carlos no recuerda nada de los cinco días que lleva hospitalizado, pero confía en que pronto pueda salir de esta batalla, pues ya está dando signos de una evolución favorable.

"El doctor me mencionó que si sigo como hasta ahora es posible que me den de alta el día de mañana", señaló el comediante.

A Carlos Bonavides le interesa salir para continuar con su vocación actoral, pues dejó ensayos pendientes de una obra en beneficio de La Casa del Actor, donde trabajará junto a César Bono, Alejandro Suárez y Luis de Alba.

MF