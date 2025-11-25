Wendy Guevara: ¿cuál es su estado de salud HOY 25 de noviembre tras su operación?

Wendy Guevara volvió a generar conversación en redes sociales después de compartir imágenes desde una habitación de hospital, lo que encendió la alarma entre sus seguidores. La creadora de contenido se mostró conmovida y aún visiblemente afectada por un procedimiento estético reciente, cuyo tipo específico decidió mantener en privado.

De acuerdo con personas cercanas a la influencer, la intervención quirúrgica se extendió varias horas más de lo previsto, debido a complicaciones técnicas que llevaron al equipo médico a actuar con mayor cuidado y precisión. A pesar de este tiempo adicional en el quirófano, los especialistas indicaron que la operación fue exitosa y que Wendy se encuentra estable, en proceso de recuperación y acompañada por personas de su confianza.

Horas después de salir de la anestesia, Wendy decidió grabar un mensaje para tranquilizar a quienes seguían su ausencia digital. En el video, se le escuchó con la voz entrecortada y con lágrimas, donde explicó que su estado emocional era consecuencia de los efectos de la anestesia y del cansancio físico, y no de dolor.

“Siempre me pongo bien sentimental después de la anestesia”, expresó mientras intentaba sonreír y agradecer las muestras de apoyo que recibió. Sus seguidores reconocieron su sinceridad al mostrarse sin filtros ni maquillaje.

La grabación se volvió viral en poco tiempo, colocando nuevamente a Wendy Guevara entre las tendencias más comentadas. Miles de fanáticos le desearon una pronta recuperación y defendieron su derecho a decidir sobre su imagen personal, además de enviarle mensajes deseando que quedara más “mamacita”.

¿Cuál es su estado de salud hoy 25 de noviembre tras su operación?

Hasta este 25 de noviembre, Wendy se ha mantenido activa en sus plataformas digitales, donde ha compartido mensajes de apoyo enviados por amigos, colegas y seguidores. La influencer continúa con una evolución favorable y recientemente publicó contenido que aparentemente muestra los resultados positivos de su intervención quirúrgica, mientras sigue su proceso de recuperación.

