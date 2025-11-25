Alejandro Fernández preocupa y desconcierta a sus fans por inusual comportamiento (VIDEO)

La presentación de Alejandro Fernández en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro generó inquietud entre los asistentes, luego de que “El Potrillo” mostrara visibles mareos y un comportamiento inusual durante su actuación , situación que dejó a parte del público desconcertado y preocupado por su estado.

Te puede interesar: Esto es lo que se sabe de la investigación a Grupo Firme tras concierto en La Paz

La FIGQ, que desde principios de este mes ha reunido a destacados artistas del panorama musical nacional, ha sido escenario de conciertos multitudinarios. Figuras como Matute, Gloria Trevi, Christian Nodal y la Banda MS se presentaron con éxito antes del turno de Alejandro Fernández, quien ofreció su espectáculo este fin de semana en el Palenque de Querétaro.

Sin embargo, su desempeño no pasó desapercibido, pues las irregularidades en su comportamiento fueron evidentes para los asistentes que esperaban una presentación impecable.

Y, aunque el recinto se llenó, la presentación del hijo de Vicente Fernández llamó la atención, pues mostró un comportamiento entorpecido , cuando, a medio, show, mostró visibles mareos y desconcierto.

Esta no sería la primera vez que el artista refleja una merma en su desempeño. En otros recitales, el cantante ha mostrado desconcentración, la cual ha sido asociada a un supuesto abuso del consumo del alcohol.

Pese a la aparente dependencia del cantante a las sustancias etílicas, hasta la fecha, ni él, ni ningún integrante de la familia ha confirmado que, su disminuido rendimiento en los escenarios se deba a su aparente dependencia al alcohol , de hecho, la mayoría de medios justifica lo sucedido con un presunto problema estomacal.

También puedes leer: Así reaccionó Eugenio Derbez ante fallecimiento de la madre de su hija Aislinn

Pese a lo que muestras las imágenes en X, los fans de "el Potrillo", lo respaldan en las redes pues, luego de que el intérprete de ranchero compartiera un video, resumiendo su actuación, sólo recibió comentarios positivos por parte de sus fans.

Esto le dijeron: "Merecidísimo éxito, mi charro bello, por donde pasas, dejas huella". "Hermoso bello, como tú ninguno". "El mejor siempre, en Querétaro te amamos". "Como siempre, lo hiciste increíble". "Digno del legado de tu padre". "Eres increíble, no me extraña nada ese doble sold-out".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *

XP