Este 24 de noviembre, la actriz Aislinn Derbez habló sobre el lamentable fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel. La noticia se dio a conocer por la Asociación Nacional de Interpretes la tarde de este lunes, tras varios rumores.

A pesar de que la noticia se dio a conocer por distintos medios, Aislinn guardo reserva durante algunas horas; después, fue en su cuenta oficial de Instagram donde la actriz confirmó el fallecimiento de su madre. A través de un mensaje profundo, la actriz expresó su sentir y compartió algunos detalles sobre la partida de Gabriela.

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado", compartió Aislinn en redes.

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado", compartió Aislinn Derbez en redes. INSTAGRAM / @aislinnderbez

¿De qué falleció la mamá de Aislinn Derbez?

En la misma publicación la actriz confirmó que su madre falleció a causa de un infarto, asimismo pidió respeto y privacidad al público para vivir este proceso.

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor", escribió.

La hija mayor de Eugenio Derbez, agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de medios, fans, amigos y colegas; sin embargo, explicó que no desea hacer ninguna otra declaración.

Aislinn Derbez confirmó que fue un infarto la causa de la muerte de su mamá, Gabriela Michel. INSTAGRAM / @aislinnderbez

Te puede interesar: Oasis termina su gira 2025 y revelan cuál será el futuro de la banda

¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Michel fue una actriz nacida en la Ciudad de México en octubre de 1960, con una trayectoria establecida en el mundo del doblaje, donde dio vida con su voz a personajes como:

Samanta Jones en Sex & the City (Kim Cattrall)

Fuerza G

Reina Clarión en “Tinkerbell”

Maggie Wheeler en “Juego de Gemelas”

Princesita Sofia en Primavera

Eloise Hawkin (Fionnula Flanagan) y Cassidy Phillips (Kim Dickens) en "Lost"

Además de que Michel dedicó gran parte de su vida al mundo del doblaje, también es cofundadora y directora general de La Magia del Caos, podcast conducido por su hija, Aislinn Derbez.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS