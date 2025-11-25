La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó que Gabriela Michel falleció el 24 de noviembre de 2025, alrededor de las 7:00 horas, tras sufrir un accidente cardiovascular en su vivienda de la Ciudad de México. La noticia fue difundida inicialmente por la periodista Chamonic y posteriormente confirmada de manera oficial. Ese mismo día se llevó a cabo la ceremonia de velación.

Su partida generó una amplia ola de mensajes de despedida y homenajes en redes sociales, donde colegas y seguidores resaltaron su trayectoria y el impacto de su trabajo en el doblaje y la locución en México.

Desde sus primeros años en el medio, Gabriela Michel demostró una notable capacidad para adaptarse a distintos registros vocales. Su talento le permitió dar vida a personajes en cine, televisión y anime, además de desempeñarse como directora escénica y encargada de edecanes en producciones televisivas, lo que fortaleció su formación en el ámbito artístico.

En los últimos años, se dedicó principalmente a la locución institucional y comercial, alejándose gradualmente de nuevos proyectos de doblaje.

¿Quién fue Gabriela Michel?

Gabriela Michel nació el 24 de octubre de 1960 en la Ciudad de México. Desde joven se interesó por el doblaje y la locución, iniciando una carrera que con el tiempo la convertiría en una de las voces más reconocidas del medio.

Mantuvo una relación con el actor y comediante Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hija Aislinn Derbez en 1986. Aunque su matrimonio fue breve, ambos fundaron una escuela de actuación y danza en la capital del país. En entrevistas, como las realizadas por Yordi Rosado y en el podcast “Se Regalan Dudas”, Aislinn señaló que su infancia estuvo marcada por desacuerdos frecuentes entre sus padres.

Más adelante, Gabriela Michel contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, actor de doblaje y locutor conocido por su participación en “En Familia con Chabelo”. Con él tuvo a sus otras dos hijas: Michelle y Chiara Aguilera.

Michelle se ha dedicado a la locución y participa en el podcast “La Magia del Caos”, mientras que Chiara eligió el camino de la abogacía, manteniéndose alejada del medio artístico.

Personajes más destacados en cine y series (live action)

Samantha Jones en Sex and the City.

Entre los trabajos más reconocidos de Gabriela Michel se encuentran sus interpretaciones de voz para:

Samantha Jones en Sex and the City

Tina Harwood en Sueños sobre hielo

Marva Kulp Jr. en Juego de gemelas

Maureen Robinson en Perdidos en el espacio

Madame Leota en La mansión embrujada

Sally Bishop en Con Air: Riesgo en el aire

Toby Walters en Romy y Michele

Becky Barnett en Boogie Nights: Juegos de placer

Kerry Coughlin en Coctel (redoblaje)

Donna en Anatomía según Grey

Olivia Rice en Devious Maids

Alma Hodge en Esposas desesperadas

Sra. Jameson en Hannah Montana

Georgia Jones en A todo ritmo

Eloise Hawkin y Cassidy Phillips en Lost

Rhiannon Lawrence en Aprendiendo a vivir

Kelly Palmer en El rey de Queens

Películas animadas y especiales

También dejó su huella en el mundo de la animación con personajes como:

Reina Clarion en la saga de Tinker Bell

Madre Naturaleza en Santa Cláusula 2 y Santa Cláusula 3: Complot en el Polo Norte

Prudencia en La Cenicienta 3: Un giro en el tiempo

Primavera en La Bella Durmiente y Princesita Sofía

Donna Hynde en Cuentos que no son cuento

Series animadas y anime

En televisión y anime, participó como:

Primavera en Princesita Sofía

Bernarda Winks en ¡Jakers! Las aventuras de Piggley Winks

Kyoko Zeppelin Sōryū en Neon Genesis Evangelion

Tigresa en Saber Marionette J

Kodama en Las aventuras de las Mini Diosas

Durante varios años, Gabriela Michel fue la voz oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), papel que consolidó su presencia en la locución institucional en México.

