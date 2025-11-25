El pasado 24 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, quien también fue una de las ex parejas del actor Eugenio Derbez. Gabriela Michel, mantuvo una relación con Eugenio Derbez antes y tiempo después de haber concebido a la Actriz Aislinn Derbez. Sus vidas cruzaron camino en un momento en el que ambos compartían algo especial en común. A continuación, te decimos como fue el primer encuentro de Gabriela Michel y Eugenio Derbez.

¿Cómo se conocieron Gabriela Michel y Eugenio Derbez?

Gabriela y Eugenio se conocieron cuando ambos trabajaban en el mundo de la actuación durante su juventud. Comenzaron una relación por la cuál nació Aislinn y en la que también surgió el primer matrimonio de Eugenio. Tras años de matrimonio decidieron separarse. Aislinn Derbez llego a confesar, en una entrevista con Yordi Rosado, que el matrimonio de sus papás fue conflictivo, lo que en ella generó una gran herida en su infancia.

Gabriela Michel y Eugenio Derbez comenzaron una relación por la la cuál nació Aislinn. INSTAGRAM / @aislinnderbez

Cabe destacar que tras su separación con Eugenio Derbez la actriz contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como el "Sr. Aguilera", figura reconocida en el espectáculo por ser uno de los locutores más famosos y prolíficos del programa en Familia con Chabelo, conducido por Xavier López Ródriguez ("Chabelo"). Michel tuvo dos hijas con Aguilera: Michelle y Chiara, medias hermanas de Aislinn Derbez.

¿Quién era Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel fue una actriz nacida en la Ciudad de México en octubre de 1960, con una trayectoria establecida en el mundo del doblaje, donde dio vida con su voz a personajes inolvidables, por mencionar a uno de ellos el de "Samanta Jones" en "Sex & the City" (Kim Cattrall); otros de sus personajes fueron:

Reina Clarión en “Tinkerbell”

Maggie Wheeler en “Juego de Gemelas”

Princesita Sofia en Primavera

Eloise Hawkin (Fionnula Flanagan) y Cassidy Phillips (Kim Dickens) en "Lost"

Asimismo dio vida a actrices reconocidas como:

Aisha Tyler

Kim Cattrall

Anjelica Huston en películas animadas

Tress MacNeille

Valerie Mahaffey

