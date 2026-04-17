Viernes, 17 de Abril 2026

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Walter Mercado revela los números mágicos para cada signo del 17 al 19 de abril

Estos números no solo representan cifras, sino vibraciones energéticas que pueden influir en el destino inmediato de cada signo

Por: Yahaira Chagollan

Estos números pueden ser ese pequeño impulso que necesitas para atraer lo mejor del universo. FACEBOOK/WALTER MERCADO

Estos números pueden ser ese pequeño impulso que necesitas para atraer lo mejor del universo. FACEBOOK/WALTER MERCADO

La energía cósmica se intensifica durante el fin de semana, y Walter Mercado vuelve a marcar la pauta con sus predicciones cargadas de misticismo, intuición y guía espiritual. Del 17 al 19 de abril, cada signo del zodiaco recibe una vibración especial que puede abrir caminos en el amor, el dinero y la salud, siempre acompañada de sus ya clásicos números mágicos.

Fiel a su estilo místico y lleno de simbolismo, los números mágicos se presentan como una herramienta para atraer la suerte, ya sea en juegos de azar, decisiones importantes o simples rituales personales. 

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Estos números no solo representan cifras, sino vibraciones energéticas que pueden influir en el destino inmediato de cada signo.

ARIES

  • Números mágicos: 3, 15, 27
  • La acción y la iniciativa estarán de tu lado. Confía en tu instinto para tomar decisiones rápidas.

TAURO

  • Números mágicos: 6, 18, 42
  • La estabilidad se fortalece. Buen momento para temas financieros o inversiones pequeñas.

GÉMINIS

  • Números mágicos: 9, 21, 33
  • La comunicación será clave. Un mensaje o encuentro podría cambiar tu panorama.

CÁNCER

  • Números mágicos: 2, 14, 30
  • Las emociones se equilibran. Ideal para reconectar con seres queridos.

LEO

  • Números mágicos: 1, 19, 25
  • Brillas con intensidad. Aprovecha para destacar en proyectos personales o laborales.

VIRGO

  • Números mágicos: 5, 17, 29
  • La organización trae recompensas. Un detalle marcará la diferencia.

LIBRA

  • Números mágicos: 8, 20, 36
  • El equilibrio se manifiesta. Buen momento para cerrar acuerdos o resolver conflictos.

ESCORPIO

  • Números mágicos: 4, 16, 28
  • Transformación en puerta. Deja atrás lo que ya no suma.

SAGITARIO

  • Números mágicos: 7, 13, 31
  • La aventura llama. Atrévete a explorar nuevas posibilidades.

CAPRICORNIO

  • Números mágicos: 10, 22, 40
  • Disciplina y éxito van de la mano. Un esfuerzo reciente comienza a rendir frutos.

ACUARIO

  • Números mágicos: 11, 23, 35
  • Ideas innovadoras fluyen. Comparte tus pensamientos, podrían abrirte puertas.

PISCIS

  • Números mágicos: 12, 24, 38
  • La intuición será tu mejor guía. Escucha tu voz interior antes de actuar.

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Este fin de semana, la clave estará en combinar fe, intuición y acción. Estos números pueden ser ese pequeño impulso que necesitas para atraer lo mejor del universo.

YC

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