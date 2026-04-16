Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 17 al 19 de abril

La astróloga Mhoni Vidente menciona que durante el fin de semana entre el 17 y el 19 de abril, las configuraciones astrales, marcadas por la influencia de la luna nueva, propiciarán un entorno de renovación y transformaciones significativas.

A continuación, se presenta el desglose detallado de las predicciones para cada signo del zodiaco, abarcando aspectos fundamentales como el ámbito laboral, las relaciones afectivas, la salud y los números de la fortuna.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries, este viernes se perfila como una jornada de resurgimiento. Dado que su naturaleza está regida por el esfuerzo continuo hacia el progreso y la superación personal, mantener una disposición optimista este 17 de abril garantizará modificaciones favorables en su entorno. Como medida para canalizar esta vibración positiva, se sugiere un corte de cabello. En el terreno sentimental, es imperativo actuar con cautela; su marcada energía sexual podría llevarlos a involucrarse en relaciones paralelas, lo cual generaría complicaciones innecesarias. La recomendación es valorar a quien les demuestra afecto genuino, teniendo en cuenta que sus mayores afinidades se encuentran con Capricornio y Leo.

Durante el transcurso del fin de semana, los arianos enfrentarán una carga laboral adicional y deberán atender diversos asuntos domésticos. Percibirán un ingreso extraordinario derivado de una transacción inmobiliaria. Sus cifras auspiciosas son el 7, 20 y 21, mientras que el rojo será su color protector.

Tauro

Tauro experimentará un fin de semana colmado de eventualidades gratificantes y una atmósfera energética sumamente favorable. Estos días marcarán un punto de inflexión radical en su mentalidad, impulsándolos a adoptar una postura triunfadora. Para potenciar esta racha de buena fortuna, se aconseja el uso abundante de fragancias. En el ámbito financiero, es crucial leer detenidamente cualquier documento antes de firmarlo y abstenerse de adquirir deudas o compras a crédito. En cuanto al corazón, surgirán dilemas entre retomar un vínculo del pasado o continuar con su pareja actual; no obstante, su esencia de elemento tierra les otorgará la sensatez necesaria para decidir correctamente si permiten que el tiempo actúe.

En el plano profesional, los taurinos recibirán una oferta para laborar durante los fines de semana, la cual deberían aceptar para incrementar sus finanzas, un aspecto que siempre resulta beneficioso para este signo. Por otro lado, se requiere estricta moderación en el consumo de bebidas alcohólicas durante los eventos sociales. Es fundamental que controlen su carácter irascible, reflexionen antes de emitir comentarios y recurran a caminatas al aire libre para mitigar la ansiedad. Sus números de la suerte para estos días son el 02, 05 y 66, y el azul se establece como su tonalidad predilecta.

Géminis

El viernes representará una fecha de conquistas importantes para Géminis. La clave del éxito radicará en cultivar la paciencia en cada proyecto, evitando así el autosabotaje y la frustración cuando los resultados no se den de la manera esperada. Se avecina una transformación sumamente beneficiosa en su trayectoria vital, por lo que portar un objeto de plata ayudará a prolongar estos efectos positivos. Se sugiere aprovechar el fin de semana para iniciar estudios de idiomas o dedicarse a actividades enriquecedoras que fortalezcan su preparación profesional, además de ir organizando el equipaje para un viaje programado para la semana entrante.

La agenda social de los geminianos se activará el sábado con invitaciones de su círculo de amistades. En el ámbito romántico, el destino les depara la llegada de una persona que les brindará gran dicha, muy probablemente bajo el signo de Libra o Aries. En cuestiones de seguridad física, es indispensable extremar precauciones para prevenir accidentes, descartando por completo la práctica de deportes de riesgo. Las cifras que les favorecerán son el 1, 23 y 70, acompañadas del color verde como símbolo de prosperidad.

Cáncer

La fase de luna nueva de este 17 de abril envolverá a Cáncer en un aura de energías propicias. Sin embargo, es vital que mantengan sus proyectos en absoluta reserva, dado que suelen ser blanco constante de envidias y malos deseos; la discreción será su mejor aliada. Para atraer la fortuna, se recomienda estrenar prendas de vestir y utilizar perfume en abundancia. En el sector económico, surgirá la oportunidad de emprender un negocio de fin de semana, una iniciativa que promete excelentes dividendos y que contribuirá a sumar los ingresos que tanto necesitan.

En el terreno amoroso, los cancerianos deben evitar las disputas y los celos infundados, recordando que la confianza es el pilar inquebrantable de cualquier unión. El domingo les depara un golpe de suerte asociado a los números 9, 18 y 77, junto con el color blanco. Además, serán sorprendidos con un obsequio inesperado que se traducirá en un nuevo romance. Se aconseja precaución en la vía pública para eludir percances viales. Finalmente, sentirán el impulso de remodelar su hogar por completo para potenciar el flujo energético; ante las traiciones pasadas, es momento de clarificar sus ideas y fortalecer la autoconfianza.

Leo

Para Leo, el viernes marcará el inicio de transformaciones sumamente favorables, confirmando que atraviesan una de sus mejores épocas. Es el momento idóneo para canalizar esta vitalidad hacia el desarrollo profesional y la búsqueda de horizontes laborales con ingresos superiores.

Deberán desechar las influencias nocivas y dejar atrás todo aquello que les causaba daño; para atraer la abundancia, se sugiere aplicar agua bendita en la nuca. En el amor, es imperativo rechazar cualquier intento de manipulación y buscar relaciones libres de ataduras, siendo Aries y Libra sus parejas ideales. Recibirán múltiples obsequios sorpresivos y una propuesta de viaje para la próxima semana. Sus números afortunados son el 6, 15 y 70, y su color el rosa mexicano.

Virgo

Virgo experimentará un fin de semana de metamorfosis profunda que lo transformará por completo. Su nivel de energía positiva alcanzará su punto máximo, permitiéndoles superar definitivamente decepciones amorosas y conflictos legales del pasado. Para transitar esta fase de crecimiento integral sin contratiempos, deben vigilar su salud, específicamente previniendo cefaleas y dolores cervicales derivados de la tensión nerviosa.

Se recomienda que el viernes organicen sus tareas pendientes, les den continuidad y enciendan una vela blanca para invocar la suerte. Un nuevo interés romántico de Aries o Tauro se presentará, aunque deberán cultivar la relación con calma. Dedicarán el fin de semana al ejercicio y a renovar su imagen, recordando que la apariencia influye en el trato que reciben. Sus números son el 00, 21 y 38, y su color el rojo.

Libra

La naturaleza servicial de Libra a menudo les genera complicaciones sin justificación aparente, pero este viernes tendrán la magnífica ocasión de reiniciar y solucionar cualquier conflicto. Como medida de protección contra las energías negativas, se aconseja llevar un limón verde en su bolso. Recibirán una invitación para viajar en estos días, la cual deben disfrutar plenamente.

Un ingreso extraordinario llegará a través de un premio de lotería si apuestan el domingo a los números 11, 19 y 23, utilizando el color verde. Es fundamental que eviten la melancolía ante los contratiempos, comprendiendo que muchos problemas son producto de su propia imaginación; deben relajarse y permitir que las situaciones fluyan. Adquirirán un nuevo dispositivo móvil, actualizarán su plan de telefonía y deberán continuar con sus estudios de idiomas, ya que mantenerse ocupados y adquirir conocimientos siempre les resulta provechoso.

Escorpión

El 17 de abril será una fecha trascendental para Escorpión debido a una poderosa convergencia de energías positivas, potenciada por la luna nueva que rige fuertemente a su signo. Esta corriente favorecerá especialmente el ámbito laboral, siendo el momento oportuno para ejecutar cambios necesarios, como solicitar mejoras salariales.

Se sugiere portar un listón rojo atado con tres nudos durante todo el viernes y encender una vela blanca para prolongar esta fortaleza espiritual. Deberán atender asuntos legales pendientes y mostrarse menos inflexibles con su pareja, fomentando el diálogo y comprendiendo las diferencias de pensamiento. El sábado disfrutarán de una grata reunión familiar. Dada su naturaleza pasional, es crucial no confundir el afecto con la intimidad física. Sus números de la suerte son el 8, 12 y 31, y su color el azul oscuro.

Sagitario

Sagitario vivirá un fin de semana impregnado de energía solar, beneficiándose de la influencia simultánea del sol y la luna nueva. Este 17 de abril será excepcionalmente vigoroso en términos de positividad, por lo que el uso abundante de perfume incrementará su buena fortuna. Se recomienda aumentar la ingesta de agua y moderar la alimentación para fomentar el desarrollo espiritual.

En el amor, deben moderar su intensidad, buscando vínculos naturales y no forzados con personas que compartan sus ideales y gustos. El domingo será propicio para probar suerte con los números 1, 24 y 50, bajo la influencia del color rojo. Recibirán una mascota que les brindará gran alegría. Si asisten a un día de campo, un baño en un río o en el mar les ayudará a disipar definitivamente cualquier energía negativa o hechizo, recordando siempre ser cautelosos ante las envidias que su signo suele despertar.

Capricorno

Los capricornianos deberán administrar sus finanzas con suma prudencia y evitar gastos en artículos innecesarios. En el ámbito de la salud, es imperativo prevenir infecciones urinarias y renales mediante una adecuada hidratación. El 17 de abril traerá modificaciones muy positivas gracias a la conjunción de Marte, Saturno y Mercurio con su signo.

Su fortaleza e intelecto les garantizarán el éxito en sus propósitos, perfilándose mudanzas o traslados internacionales. Para movilizar las energías a su favor, se sugiere encender una vela roja y realizar un corte de cabello. Dedicarán tiempo a mejorar su vivienda y recibirán una grata sorpresa romántica por parte de un Aries o Virgo. El domingo disfrutarán de una invitación a comer, ideal para descansar y apartar las preocupaciones. Sus números son el 4, 30 y 99, sus colores el azul y el rojo, y un nuevo amor les entregará un obsequio que los llenará de felicidad.

Acuario

Acuario disfrutará de un fin de semana repleto de noticias favorables y sorpresas agradables. Su carisma natural les asegura la buena suerte, pero la conjunción de la luna nueva potenciará aún más una etapa de cambio positivo y abundancia. No obstante, deben ser reservados con sus triunfos y planes, ya que no todas las personas comparten su nobleza de espíritu; la discreción les permitirá disfrutar de esta buena racha.

Es importante cuidar el sistema digestivo y mantener el régimen alimenticio que tan excelentes resultados físicos les ha dado. Planificarán un viaje familiar para el mes de mayo y deberán evitar suposiciones infundadas. En el terreno afectivo, deben recordar que el amor y la amistad son sentimientos puros que se entregan sin condiciones. El domingo participarán en un día de campo para disfrutar de la naturaleza, renovarán su vestuario y tendrán un golpe de suerte con los números 14, 17 y 90, siendo el azul y el verde sus colores protectores.

Piscis

El 17 de abril se manifestará como una jornada mágica y absolutamente determinante para el futuro de Piscis. Para atraer todas las vibraciones positivas, se recomienda portar un objeto de plata y encender una vela blanca. La influencia de la luna nueva propiciará la llegada de una oferta laboral con mejor remuneración y la aparición de un afecto sincero. Es el momento de asimilar las lecciones de los errores pasados, valorar a las personas ante su ausencia, modificar la actitud y permitirse experimentar el enamoramiento nuevamente. Este fin de semana atraerán a su vida a esa persona tan necesaria, muy probablemente de los signos Cáncer, Escorpión o Aries, con quienes tendrán una alta compatibilidad.

Serán días de intensa actividad emocional para los piscianos, por lo que deben disfrutar plenamente de las celebraciones y encuentros sociales. Es fundamental cesar las hostilidades con familiares y parejas, comprendiendo que todos buscan su bienestar. Tomarán la firme decisión de trasladar su residencia a un lugar más cercano a su centro de trabajo. Sus cifras auspiciosas son el 03, 19 y 88, y sus colores el verde y el amarillo.

Con información de Mhoni Vidente

MF