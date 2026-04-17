En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 17 al 19 de abril de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

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De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 17 al 19 de abril de 2026.

Aries: El rojo será su color protector.

Tauro: El azul se establece como su tonalidad predilecta.

Géminis: El color verde como símbolo de prosperidad.

Cáncer: El color blanco.

Leo: Color rosa mexicano.

Virgo: Color rojo.

Libra: El color verde.

Escorpio: Su color es el azul oscuro.

Sagitario: El color rojo.

Capricornio: Sus colores son el azul y el rojo.

Acuario: El azul y el verde son sus colores protectores.

Piscis: Sus colores son el verde y el amarillo.

Con información de Mhoni Vidente.

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