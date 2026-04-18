La historia de las independencias africanas rara vez ocupa un lugar central en la conversación cultural latinoamericana. Con “Amílcar” (2025), el cineasta español Miguel Eek busca tender ese puente a través de un retrato íntimo y reflexivo del líder revolucionario Amílcar Cabral. El documental tendrá su estreno en México dentro de la competencia de Largometraje Iberoamericano documental del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Concebido como un ensayo cinematográfico, el filme entrelaza archivo histórico, correspondencia personal y una reconstrucción subjetiva inspirada en los escritos de Cabral. Para Eek, el proyecto ha sido también un proceso personal que se extendió por más de una década. “Ha sido un camino de doce años que me ha transformado como persona y como creador”, afirma en entrevista con EL INFORMADOR.

El director descubrió la historia en 2013, durante un viaje a Cabo Verde, movido por la curiosidad de entender quién era aquel ingeniero agrónomo que logró articular un movimiento capaz de desafiar al colonialismo portugués.

Amílcar Cabral (1924-1973) fue un influyente pensador y estratega de la liberación africana. Lideró la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, pero su asesinato a manos de su propio movimiento volvió su legado complejo y debatido.

Esa contradicción impulsó a Miguel Eek a seguir explorándolo: “Sigue siendo una figura polémica”, señala. La investigación derivó en un retrato más íntimo, lejos del heroísmo convencional.

La llegada del documental al Festival Internacional de Cine en Guadalajara marca un momento clave para Miguel Eek, por su estreno en México y su potencial de resonancia cultural. El director confía en que el público latinoamericano conecte con los procesos de descolonización retratados.

Cabe señalar que, aunque está situada en los años sesenta y setenta, la película mantiene vigencia al invitar a repensar el pasado y los archivos históricos. Para Eek, el vínculo radica en una idea de Amílcar Cabral: la lucha no es por ideologías abstractas, sino por una vida mejor, un punto en común con América Latina.

“Es una película que sigue resonando en los retos que como civilización tenemos: repensar nuestro pasado, mirar nuestros archivos y entender que hay procesos históricos que se han repetido en latitudes muy diferentes”, señala.

Es importante destacar que el proceso creativo de Amílcar cambió radicalmente con el tiempo. Miguel Eek pasó de entrevistas biográficas a replantear la película desde archivos coloniales y cartas personales de Amílcar Cabral, donde encontró su núcleo emocional. “Entender cómo el ser humano puede latir detrás de un gran político fue un gran momento de giro”, afirma. Así, el filme construye un retrato donde lo político y lo íntimo resultan inseparables.

Rodada en 16 mm, la película apuesta por una experiencia sensorial que une memoria y subjetividad. En montaje -que tomó cuatro años- el relato se redefinió por completo: “Cuando te sientas en el montaje ves que todo eso que escribiste no sirvió prácticamente para nada”.

Sin duda, el proceso también llevó a Eek a cuestionar su propia mirada como cineasta europeo, reconociendo los sesgos al narrar una historia de descolonización.

La pregunta imposible

Después de más de una década investigando la vida de Cabral, el director confiesa que aún existen preguntas sin respuesta. “Me pregunto cómo habría visto esta película”, dice. La duda no gira tanto en torno a los hechos históricos, sino a las emociones del personaje en los últimos años de su vida.

Eek siente una profunda curiosidad por comprender cómo Cabral enfrentó la certeza de un destino trágico mientras continuaba liderando la lucha independentista. “¿Cómo gestionar el miedo, la emoción, las dudas?”, plantea. Para el realizador, esos últimos años siguen siendo una incógnita emocional imposible de resolver únicamente a través de documentos.

El documental ha tenido ya un recorrido internacional destacado, con reconocimientos como el Premio a la Mejor Contribución Artística en el International Documentary Film Festival Amsterdam, el galardón al Mejor Montaje en el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón y el Premio 2030 en el Luxembourg City Film Festival, además de su participación en el programa Doc Fortnight del Museum of Modern Art (MoMA), en Nueva York.

Funciones: sedes y horarios

Domingo 19 de abril, a las 20:10 horas, en la Cineteca FICG - Sala 04.

Lunes 20 de abril, a las 19:20 horas, en Cinépolis Centro Magno.

Martes 21 de abril, a las 20:00 horas, en Cinépolis Punto Sur.

CT