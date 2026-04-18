Después de casi una década de gestación, cambios creativos y aprendizajes compartidos, la cinta “No se requieren traducciones” (“No Translation Required: Love Has No Borders”) llega a la pantalla grande como una historia que apuesta por el romance, el humor y la identidad cultural desde una mirada binacional. La película, producida por Espectro MX Films, tendrá su estreno dentro de la Sección Oficial Hecho en Jalisco de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se celebra desde el día de hoy y culminará el 25 de abril de 2026.

En entrevista con EL INFORMADOR, Paloma Cinco, Cristo Fernández, Rafael Altamira y Kelsie McDonald compartieron los detalles detrás de un proyecto que, más que una comedia romántica, busca hablar sobre pertenencia, migración y conexiones humanas.

Cristo Fernández recuerda que la película nació como un cortometraje en 2018, sin imaginar el camino que recorrería antes de concretarse. “Fue como un cortometraje por ahí en 2018… hacer cine toma mucha paciencia, esfuerzo y dedicación. Si nos remontamos a esos días, estamos hablando de casi nueve años para que esta película esté por fin saliendo a la luz”.

El actor y también guionista explica que la historia evolucionó hasta convertirse en una comedia romántica bilingüe que conecta dos realidades culturales.

“La película habla de buscar nuevos sueños, pero también de amor, inmigración e identidad cultural”, resume. Aunque toda la filmación ocurrió en Guadalajara, la narrativa transita emocionalmente entre esta ciudad y Los Ángeles.

Para Fernández, el eje central es demostrar que las emociones humanas trascienden idiomas y fronteras. “El amor no necesita traducciones y tampoco visa”, afirma.

El proceso, reconoce, estuvo marcado por dificultades y transformaciones creativas, pero también por el trabajo colectivo que permitió consolidar la identidad de Espectro MX Films, productora fundada junto a su hermana Paloma Cinco y con base en Guadalajara y Los Ángeles.

Una historia que resonó desde el inicio

El director Rafael Altamira llegó al proyecto tras colaborar previamente con McDonald y Fernández en su ópera prima (“Cuando ya no estés aquí”). La invitación surgió poco después de terminar aquel rodaje.

“Me invitaron a comer y me dijeron que tenían una idea. Leí el guion y me gustó muchísimo. Todo este desarrollo de cómo el amor traspasa fronteras resonó muchísimo conmigo”.

Altamira encontró en la historia un trasfondo social que dialoga con temas contemporáneos sin perder ligereza narrativa.

“Las fronteras a veces ni siquiera deberían existir, porque todos somos seres humanos”, comenta. Esa visión fue la que lo convenció de integrarse a la película, cuya filmación inició en diciembre de 2020, prácticamente inmediatamente después de concluir otro proyecto.

El director define la experiencia como un proceso intenso y colaborativo, en el que el equipo trabajó de manera cercana desde la postproducción hasta la consolidación final del filme.

La pandemia como encuentro creativo

Para la actriz y coescritora Kelsie McDonald, la película también representa una consecuencia inesperada de la pandemia. Durante ese período permaneció más de un año en México, experiencia que transformó su trayectoria profesional.

“Estuve 14 meses atrapada en México… digo atrapada, pero tuve muchísima suerte de estar con mi segunda familia. Fue una de las experiencias que más me cambiaron la vida”.

Fue precisamente en ese contexto cuando comenzó a escribir junto a Fernández, pese a que inicialmente dudaba de asumir ese rol creativo.

“Le decía: ‘No soy escritora’, y él insistía en que lo intentara. Durante la pandemia tuvimos tiempo para hacerlo y fue increíble escribir nuestro primer largometraje juntos”.

Tras participar en un drama previo con Altamira, el cambio hacia una comedia romántica representó un reto actoral distinto.

“Pasar de algo muy dramático a algo más cómico fue muy divertido y también puso a prueba mis habilidades”, señala.

Una productora binacional en crecimiento

Para Paloma Cinco, productora del filme, “No se requieren traducciones” marca un momento clave para Espectro MX Films, al tratarse del proyecto que define plenamente la identidad de la compañía.

“Es un proyecto binacional tanto en su historia como en su ADN creativo. Hemos tenido la oportunidad de colaborar y hacer networking en México y Estados Unidos, y esta película representa completamente quiénes somos como productora”.

Cinco destaca que el crecimiento ha sido gradual, impulsado por coproducciones previas y el aprendizaje acumulado en cada proyecto.

“Este es nuestro proyecto más personal y más importante hasta ahora. Nos llena de orgullo demostrar todo el talento que existe en Guadalajara y en México, tanto frente como detrás de cámara”.

La producción contó con el apoyo del programa de incentivos Filma Jalisco, un respaldo que, según la productora, resultó fundamental para estructurar el rodaje y fortalecer la industria local.

Guadalajara como protagonista visual

Aunque la historia se mueve entre dos países, Guadalajara se convierte en un personaje central de la película. Altamira buscó mostrar una faceta distinta de la ciudad, alejada de los retratos tradicionales del cine mexicano.

“Mucho del cine que se hace aquí se fija en aspectos de sufrimiento o pobreza. Nosotros quisimos mostrar otra cara: la belleza de la ciudad”.

El rodaje incluyó locaciones emblemáticas como el Teatro Degollado, Tlaquepaque, Providencia, los Arcos de Zapopan y distintos espacios del centro histórico.

“Hasta cierto punto, esta película no solo es una carta de amor al hecho de que el amor no tiene traducciones, sino también una carta de amor a Jalisco”, afirma el director.

La fotografía de Yohanan Montaño refuerza esta intención al contrastar un México vibrante y colorido con un Los Ángeles más estilizado, dialogando con el universo visual de la marca ficticia CATRINA dentro de la historia.

Un estreno que cierra el círculo

El filme sigue a Paco, un joven taquero tapatío interpretado por Fernández, cuya vida cambia tras conocer a Gabby (Kelsie McDonald), asistente de moda en Los Ángeles, detonando un romance marcado por la distancia y los sistemas migratorios. El relato se construye desde la memoria y la amistad, con Michelle Rodríguez como Memita, confidente del protagonista.

El elenco incluye además a Daniel Sosa, Valentina, Alexis “Ojitos de Huevo” Arroyo, Kike Vázquez y talentos emergentes mexicanos.

Para Fernández, estrenar en la sección Hecho en Jalisco tiene un significado especial: “Está filmada 100% en Guadalajara y es muy simbólico presentarla aquí. Jalisco se está convirtiendo en uno de los centros de producción más importantes de Latinoamérica, y queremos demostrar que desde aquí se pueden hacer proyectos con alcance global”.

La cinta, de 90 minutos y clasificación B15, combina humor con sensibilidad social bajo una premisa sencilla: el amor puede cruzar cualquier frontera. Además, cuenta con música original del compositor británico Tom Howe -conocido por su trabajo en “Ted Lasso”- y un equipo técnico que integra talento local e internacional.

En la cinta, la fotografía de Yohanan Montaño busca presentar un México vibrante y colorido. ESPECIAL

Funciones y sedes

Sábado, a las 19:10 en el Cineforo.

Domingo 19 de abril, a las 10:00 horas, en Cinépolis Centro Magno.

Lunes 20 de abril, a las 18:00 horas, en Cineteca FICG - Pantalla Bicentenario.

Martes 21 de abril, a las 18:10 horas, en Cinépolis VIP Midtown.

Miércoles 22 de abril, a las 17:20 horas, en Cinépolis Punto Sur.

CT