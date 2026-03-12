'Violentas mariposas', el retrato de la furia y el hartazgo del joven mexicano (VIDEO)

El enojo acumulado de una generación marcada por la violencia y la impunidad en México es el eje central de Violentas mariposas , la nueva película del cineasta Adolfo Dávila, que explora cómo la frustración social de los jóvenes puede transformarse en una fuerza capaz de desafiar al sistema.

Para el director, el punto de partida de la historia es una realidad que se repite en distintas generaciones del país: la falta de justicia. “En México hay una realidad muy fuerte: generación tras generación hemos vivido con una carencia muy profunda de justicia. La injusticia se ha vuelto parte de la vida cotidiana hasta el punto de que muchas veces ni siquiera sabemos ya qué significa realmente vivir en un sistema justo”, explicó el realizador de 61 años.

Ese sentimiento de impotencia atraviesa al protagonista de la cinta, Viktor, interpretado por Alejandro Porter, un estudiante universitario que pierde la fe en el sistema judicial tras el asesinato de su padre.

En medio de ese desencanto aparece Eva, personaje encarnado por Diana Laura Di, una joven abogada que comparte su frustración ante la impunidad. Juntos comenzarán a cuestionar los límites entre la justicia y la venganza, una decisión que los llevará a considerar tomar la ley en sus propias manos.

El cine y la violencia en México

Una de las críticas que recibe el cine mexicano es la muestra de la violencia en sus filmes, elevada recientemente por las exitosas e internacionales "narcoproducciones" , aunque Dávila no rehúye a visibilizar la brutalidad en su filme.

"La película no busca incitar a la violencia ni decir que esa es la solución. Lo que intenta hacer es plantear una pregunta: ¿Qué pasaría si algunos jóvenes, enfrentados a una realidad de injusticia constante, llegaran a ese punto de desesperación? ", argumenta.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo el 60,5 % de la población mayor de 18 años expresa confianza en jueces, magistrados y ministros; una cifra que aunque incrementó en los últimos años todavía se sitúa lejana a las de otras grandes países. Esta sensación de impunidad es la que lleva a Viktor a pintar grafitis en las calles o a vandalizar vehículos que encuentra por la carretera.

"(Viktor) tiene 19 años, vive una situación de injusticia y siente un hartazgo permanente con su realidad. Él quiere transformarla de forma revolucionaria, pero no sabe cómo hacerlo porque aún no tiene ni las herramientas intelectuales ni prácticas", ahonda.

Llegar a salas

Pese al éxito de “Violentas mariposas” en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2024, en el que Diana Laura Di se alzó con el galardón a mejor actriz femenina, esta tardó casi dos años en llegar a las salas de cine mexicanas, un síntoma de "la baja estima que todavía muchos mexicanos y distribuidores tienen al cine patrio", acentuó Dávila.

"Puedes tardar hasta cuatro años en lograr que una película llegue a las salas. Y a veces pasa algo muy curioso: la cinta se recibe mejor en otros países que en el propio país donde fue hecha", lamenta. Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciara recientemente nuevos incentivos fiscales en la propuesta de ley que reformará la legislación sobre cine, Dávila apunta que realmente se debería de centrar más la atención en que se cumpla la cuota obligatoria del 10 % de las salas para producciones mexicanas.

"Hay mucha gente que se queja cuando se reducen los incentivos para producir cine, pero lo que realmente es urgente en México es una legislación que garantice la exhibición. Hay mucha producción en el país, pero ese cine no está llegando al público mexicano", sentencia. "Violentas mariposas" se estrena este jueves en las salas mexicanas y próximamente en países como Japón y España.

