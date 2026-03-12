Guillermo del Toro: ¿cuántas nominaciones de los Premios Oscar tuvo el jalisciense?

El director mexicano Guillermo del Toro se ha posicionado como una de las figuras más destacadas del cine contemporáneo. Su trayectoria en la industria cinematográfica refleja años de creatividad, propuestas arriesgadas y un estilo caracterizado por la presencia de criaturas fantásticas, relatos oscuros y una profunda exploración de las emociones humanas.

A lo largo de los años, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha reconocido su trabajo en diferentes categorías de los Premios Óscar, entre ellas dirección, guion, producción y animación. Hasta antes de 2026, el cineasta acumulaba entre siete y ocho nominaciones individuales, además de haber obtenido tres estatuillas. Ese mismo año sumó dos candidaturas adicionales gracias a su ambiciosa adaptación de Frankenstein, lo que reafirmó la influencia de su estilo dentro del cine internacional.

Nominaciones al Oscar de Guillermo del Toro

Las nominaciones obtenidas por Del Toro reflejan la evolución de un realizador que inició su carrera explorando la fantasía oscura y con el tiempo logró consolidarse en la industria cinematográfica global. Sus producciones suelen mezclar elementos del terror clásico con drama humano y una estética visual muy marcada.

Entre sus principales nominaciones destacan:

2007 El laberinto del fauno: Nominación a Mejor Guion Original. La película también compitió como Mejor Película en Lengua Extranjera.

2018 La forma del agua: Nominado a Mejor Guion Original, además de competir en varias categorías.

2022 El callejón de las almas perdidas: Nominación a Mejor Película como productor.

2023 Pinocho de Guillermo del Toro: Ganó la categoría de Mejor Película Animada.

2026 Frankenstein: Dos nominaciones, Mejor Película y Mejor Guion Adaptado.

¿De qué tratan las películas que lo llevaron al Oscar?

Las producciones vinculadas con las nominaciones al Oscar de Del Toro comparten una característica común: exploran la naturaleza humana mediante criaturas fantásticas, universos imaginarios y contextos históricos complejos.

Entre las más representativas se encuentran:

El laberinto del fauno (2006): Ambientada en la España de la posguerra, relata la historia de una niña que descubre un mundo mágico mientras enfrenta la dureza del entorno real.

La forma del agua (2017): Cuenta el romance entre una mujer muda y una criatura anfibia retenida en un laboratorio secreto durante la Guerra Fría.

El callejón de las almas perdidas (2021): Un thriller psicológico centrado en un estafador ambicioso que utiliza trucos mentales para manipular a miembros de la alta sociedad.

Pinocho de Guillermo del Toro (2022): Una reinterpretación en stop-motion del cuento clásico ambientada en la Italia fascista.

Frankenstein (2025): Nueva adaptación de la obra de Mary Shelley que aborda la soledad del creador y el deseo de afecto de su criatura.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB