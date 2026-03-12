Jueves, 12 de Marzo 2026

Ticketmaster responsabiliza a artistas de altos precios de boletos

El director de la compañía en México aclaró que la boletera no fija los precios de los boletos

Los usuarios de redes sociales han expresado su descontento ante el incremento en el costo de los conciertos en México. CANVA.

En los últimos meses, los usuarios de redes sociales han expresado su descontento ante el incremento en el costo de los conciertos en México, como los que ofrecerán Bruno Mars o BTS, y que alcanzan hasta los 17 mil pesos en ciertas zonas.

Ante las críticas, Alex Ordaz, director de Ticketmaster México, aclaró que, lejos de lo que pudiera pensarse, no es la boletera quién decide los precios, sino el artista y hasta explicó los factores que influyen a la hora de decidirlos.

“Normalmente, el costo lo deciden los artistas en función de cómo girarán alrededor del mundo. Ticketmaster facilita la venta, pero no establece los precios finales”.

Otro punto que suele generar críticas entre los asistentes es el cargo por servicio, un costo adicional que se suma al precio base del boleto; sin embargo, el directivo destacó que este extra permite sostener el funcionamiento de la plataforma, incluyendo los servidores que gestionan la venta de entradas:

"Estos cargos permiten mantener toda la plataforma de boleteo funcionando correctamente y garantizar que los grandes conciertos puedan manejarse sin problemas", señaló.

Ordaz reconoció que, aunque la empresa busca que la mayor cantidad de fans pueda estar en los eventos, es imposible garantizar a todos los interesados una entrada, debido a la alta demanda.

"Si bien no puedo garantizar que todas las personas logren comprar un boleto, sí puedo asegurar que quienes lo compren con nosotros ingresarán al evento", concluyó.

