HBO Max: Las mejores series y películas para ver en el fin de semana

Ya sea que las veas en compañía, solo o en familia, esta lista es de imperdibles e infalibles para pasar un buen rato

Por: Alan Rodarte

HBO Max tiene un amplio catálogo de series y películas que puedes elegir este puente vacacional. HBO MAX

Este fin de semana largo es para aprovecharlo, por lo que hoy te traemos las mejores recomendaciones de series y películas para este gran puente.

Ya sea que las veas con compañía, solo o en familia, esta lista es de imperdibles e infalibles para pasar un buen rato.

Comenzamos esta lista con un clásico y continuamos con películas y series que no fallan.

Series y películas para este fin de semana largo

  • Shrek: Qué podemos decir de una de las películas más aclamadas por el público; si pasar un buen rato de risas es lo que buscas, Shrek es tu mejor elección.
     
  • Harry Potter: La saga británica de películas es la más “maratoneable” por elección; nunca viene mal un maratón de Harry Potter. Si quieres sentir una navidad adelantada en marzo, esta es tu opción.
     
  • Rick and Morty: Si estás en busca de una serie que tenga humor negro, crítica social y creatividad absurda, este abuelo y su nieto te esperan. Este año estrenarán su novena temporada en la plataforma.
     
  • The Last of Us: La adaptación del videojuego llegó a ser la serie más vista de Europa y Latinoamérica en su estreno, no hay más que decir. La historia que acompaña el viaje de Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico ofrece una narrativa emocional profunda. 
     
  • Interstellar: Una película increíble, totalmente emocional, con suspenso, acción, amor; lo tiene todo, si quieres una buena película para llorar o experimentar un sinfín de sentimientos, es totalmente para ti.
     
  • Floricienta: Un clásico indiscutible que por las fechas es una buena elección para recordar que, en unos días, no estará de más un detalle para las personas que tengan pareja.
     
  • Spiderman: Está todo dicho.
Spiderman en HBO Max. X / @StreamMaxLA
Spiderman en HBO Max. X / @StreamMaxLA

Estas son las series y películas que recomendamos para que aproveches este fin de semana largo, si es que no tienes algún plan en mente. 

Tu elección en la pantalla, palomitas y tu comida favorita junto a tu bebida preferida nunca son una mala combinación para un buen plan.

