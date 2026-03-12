HBO Max: Las mejores series y películas para ver en el fin de semana

Este fin de semana largo es para aprovecharlo, por lo que hoy te traemos las mejores recomendaciones de series y películas para este gran puente.

Ya sea que las veas con compañía, solo o en familia, esta lista es de imperdibles e infalibles para pasar un buen rato.

Comenzamos esta lista con un clásico y continuamos con películas y series que no fallan.

Series y películas para este fin de semana largo

Shrek: Qué podemos decir de una de las películas más aclamadas por el público; si pasar un buen rato de risas es lo que buscas, Shrek es tu mejor elección.

Harry Potter: La saga británica de películas es la más “maratoneable” por elección; nunca viene mal un maratón de Harry Potter. Si quieres sentir una navidad adelantada en marzo, esta es tu opción.



La saga británica de películas es la más “maratoneable” por elección; nunca viene mal un maratón de Harry Potter. Si quieres sentir una navidad adelantada en marzo, esta es tu opción. Rick and Morty: Si estás en busca de una serie que tenga humor negro, crítica social y creatividad absurda, este abuelo y su nieto te esperan. Este año estrenarán su novena temporada en la plataforma.

Nuevo Rick & Morty. ¿Cuando? 25 de Mayo. pic.twitter.com/Opk43hmUPU— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) March 12, 2026

The Last of Us: La adaptación del videojuego llegó a ser la serie más vista de Europa y Latinoamérica en su estreno, no hay más que decir. La historia que acompaña el viaje de Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico ofrece una narrativa emocional profunda.



La adaptación del videojuego llegó a ser la serie más vista de Europa y Latinoamérica en su estreno, no hay más que decir. La historia que acompaña el viaje de Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico ofrece una narrativa emocional profunda. Interstellar: Una película increíble, totalmente emocional, con suspenso, acción, amor; lo tiene todo, si quieres una buena película para llorar o experimentar un sinfín de sentimientos, es totalmente para ti.



Una película increíble, totalmente emocional, con suspenso, acción, amor; lo tiene todo, si quieres una buena película para llorar o experimentar un sinfín de sentimientos, es totalmente para ti. Floricienta: Un clásico indiscutible que por las fechas es una buena elección para recordar que, en unos días, no estará de más un detalle para las personas que tengan pareja.



Un clásico indiscutible que por las fechas es una buena elección para recordar que, en unos días, no estará de más un detalle para las personas que tengan pareja. Spiderman: Está todo dicho.

Spiderman en HBO Max. X / @StreamMaxLA

Estas son las series y películas que recomendamos para que aproveches este fin de semana largo, si es que no tienes algún plan en mente.

Tu elección en la pantalla, palomitas y tu comida favorita junto a tu bebida preferida nunca son una mala combinación para un buen plan.

TE PUEDE INTERESAR: Cinépolis anuncia funciones de "Hoppers" para personas neurodivergentes

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AR