Netflix: Series que se estrenan en el fin de semana hasta el 15 de marzo

Marzo es el mes en que muchas plataformas, como Netflix, preparan los estrenos más sonados, algunos especialmente enfocados en los meses siguientes, como lo son mayo y junio donde habitualmente llegan los estrenos más esperados a la plataforma. Sin embargo, marzo viene acompañado de estrenos interesantes en series.

¿Qué series podrás ver en Netflix en Marzo?

Una de las grandes apuestas de Netflix este mes es la segunda temporada de One Piece, estrenada el 10 de marzo de 2026, un live action que nos trae de regreso al entrañable protagonista Monkey D. Luffy que buscará sin descanso ni tregua el One Piece para convertirse en el Rey de los Piratas .

Acompañado de Zoro, Nami, Sanji y un reparto que no decepcionará volverá este ambicioso proyecto live-action basado en el amado manga de Eiichirō Oda.

“The man in the high castle” , estrenada en la plataforma el 11 de marzo, es una adaptación a serie de la novela homónima de Philip K. Dick (autor de “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” que inspiró a Ridley Scott para su película “Blade Runner”) . ¿De qué va “The Man in the High Castle”? Esta serie nos sumerge en una realidad en la que los nazis derrotaron a los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Alemania y Japón se dividen los Estados Unidos entre el Este y Oeste. La Nueva York Nazi y la California nipona son ahora rivales conspirando uno contra el otro para hacerse con el control total del país. Sin embargo esta guerra fría quedará condicionada por otro nuevo factor: unas películas que circulan de manera clandestina y que se encuentran en manos de la Resistencia.

La trama abraza la ciencia ficción y nos prepara para mostrarnos a la protagonista Julianna Crain, interpretada por Alexa Davalos, y lo que tendrá que hacer para restablecer el mundo y vencer a estos bandos.

¿Qué otras series puedes disfrutar estos días en Netflix?

“Virgin River” (temporada siete): Estreno 12 de marzo

Y el final de la serie:

“Downtown Abbey: The grand finale”: Estreno 7 de marzo

