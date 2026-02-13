Viernes 13: ¿Qué signos tienen PEOR mala suerte este día y cómo evitarla?

Varios signos del zodiaco se verán afectados este viernes 13 de febrero, pues este día es considerado de mala suerte de acuerdo con la creencia popular de diversas culturas, especialmente la anglosajona.

La mala fama de esta fecha está asociada a diversos eventos trágicos en la historia relacionados al número 13, entre ellas se encuentra la última cena de Jesús, debido a que ese era el número de miembros que acompañaban la mesa, posteriormente, fue crucificado un viernes. También dentro del ámbito del cristianismo, el treceavo capítulo del Apocalipsis aborda el tema del anticristo. Además, Cábala y las leyendas nórdicas hacen mención de 13 espíritus malignos.

¿Qué signos son los más afectados por el viernes 13?

Virgo

Uno de los aspectos que mejor caracteriza a virgo es su minuciosidad, por ello, las malas energías que rodean su ambiente en el viernes 13 pueden generar altos niveles de estrés, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de sus planes saldrá como lo esperaba.

Los virgo deben tener especial cuidado para no afectar sus relaciones personales, por ello, una actitud tolerante es la medida más prudente para manejar esta fecha.

Capricornio

Capricornio es amante de la disciplina y el control, sin embargo, este día puede sentir que sus planes no fluyen como deberían al enfrentarse a un desbalance energético.

El viernes 13 puede afectar el rendimiento laboral de capricornio, lo que puede derivar en altos niveles de frustración. La recomendación para este signo es no hacer planes importantes en este día.

Escorpio

El viernes 13 saca el lado más oscuro de escorpio, quien deberá cuidar cómo maneja sus conflictos, sobre todo en el ámbito laboral y en las relaciones personales.

Tauro

Aunque los nacidos en Tauro suelen ser tranquilos y estables, el viernes 13 los desestabiliza, provocando una tendencia a la frustración en situaciones que normalmente tomarían con calma. Como recomendación, tauro no deberá tomar decisiones importantes en este día, además, es necesario procurar no involucrarse en discusiones, pues de no tomar una actitud prudente, estas podrían crecer hasta un punto perjudicial.

Piscis

De los signos de agua, probablemente piscis es uno de los más sensibles. A razón de esto, las energías negativas del viernes 13 podrían hacer que se sienta con una carga emocional superior a la habitual, caracterizada por la ansiedad y la tristeza. Para evitar pasar un mal rato, piscis deberá concentrarse en sí mismo y no asociarse con personas que estén pasando un mal rato en esta fecha.

