Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

Lee también: Horóscopos del Niño Prodigio para el 13 de febrero

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 13 al 15 de febrero de 2026.

Aries: Rojo y blanco.

Tauro: Blanco y negro.

Géminis: Amarillo y naranja.

Cáncer: Rosa y blanco.

Leo: Verde y turquesa.

Virgo: Rojo y gris.

Libra: Azul y verde.

Escorpio: Rojo intenso y negro.

Sagitario: Amarillo y verde.

Capricornio: Azul y gris.

Acuario: Turquesa y blanco.

Piscis: Azul marino y dorado.

Con información de Mhoni Vidente

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA