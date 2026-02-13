Viernes, 13 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

Lee también: Horóscopos del Niño Prodigio para el 13 de febrero

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 13 al 15 de febrero de 2026.

  • Aries: Rojo y blanco.
  • Tauro: Blanco y negro.
  • Géminis: Amarillo y naranja.
  • Cáncer: Rosa y blanco.
  • Leo: Verde y turquesa.
  • Virgo: Rojo y gris.
  • Libra: Azul y verde.
  • Escorpio: Rojo intenso y negro.
  • Sagitario: Amarillo y verde.
  • Capricornio: Azul y gris.
  • Acuario: Turquesa y blanco.
  • Piscis: Azul marino y dorado.

Te recomendamos: Daniela Spalla y Esteman viven un “Amorío”

Con información de Mhoni Vidente

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones