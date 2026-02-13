A través de un comunicado compartido en redes sociales, Pepe Aguilar informó que en la zona cercana a su casa y al rancho de su hija en Zacatecas se llevaba un operativo de seguridad. Sin embargo, el cantante aclaró que no se encontraba en el estado y que, por el contrario, estaba en Ciudad de México, por lo que no habría vivido el incidente, como comenzó a asegurarse. Así mismo, aseguró que su familia está bien e hizo referencia a un video de declaraciones de Rodrigo Reyes Muguerza, el Secretario General de Gobierno en Zacatecas. A continuación te detallamos lo que dijo el secretario.

Esto dijo el Secretario General de Gobierno en Zacatecas sobre el presunto ataque en rancho de Los Aguilar

"Hace unos momentos, de acuerdo a lo que me ha informado la Secretaría de Seguridad Pública, se registró una agresión en contra de las fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas. Esta agresión se registró en el municipio de Villanueva, a la altura de la localidad de Tayahua. En el tramo carretero que va de Tayahua al municipio de Tabasco" comenzó a anarrar Reyes Muguereza.

"Hasta el momento, de acuerdo con la información que se ha proporcionado y con la que se cuenta, no se registran bajas de ningún elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas o de ninguna otra corporación. Es importante informar que de manera inmediata, todas las fuerzas de seguridad que integran la mesa de construcción de paz, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia del estado acudieron a este punto para reforzar el operativo y dar con los responsables" dijo el secretario.

"En estos momentos podemos compartir con la opinión pública que se ha logrado la detención de algunas personas responsables con esta agresión" dijo de manera general respecto al operativo. Así mismo, el Secretario General de Gobierno en Zacatecas pidió a la ciudadanía evitar la zona debido a que el operativo continúa activo por tierra y por aire; el área se encuentra asegurada por las diversas corporaciones de seguridad listadas.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Pese a que la familia Aguilar se encuentra bien, Pepe lamentó la situación. "Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas" señaló.

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB