VIDEO: Niño se hace viral al bailar como Michael Jackson en estreno de la biopic

El estreno de la película biográfica de Michael Jackson esta semana en México trajo consigo un momento que conquistó a la red, pues a través de redes sociales un usuario compartió el video de un niño que sacó a relucir algunos de los pasos de baile más icónicos del Rey del Pop en una sala de cine, el cual se viralizó rápidamente.

Aunque la cinta titulada "Michael", dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, ha recibido críticas mixtas, en nuestro país dio pie a un fenómeno que hasta ahora ha generado conversación y un gran número de vistas en medios digitales.

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El baile de un mini Michael Jackson que conquistó a México

En las imágenes virales se puede apreciar a un niño de corta edad que está caracterizado como el Rey del Pop, con un traje negro con decoraciones doradas. Con sus pasos de baile, el infante encendió el ambiente en la sala de cine, pues mientras se proyectaban los créditos y se escuchaban de fondo algunos de los famosos temas del cantante, el menor decidió levantarse de su lugar y ponerse a bailar.

Los demás espectadores decidieron acompañar su iniciativa al ritmo de los aplausos, hasta que un hombre también vestido como Michael Jackson invita al niño a bajar a la parte frontal del recinto para formar parte de un duelo de baile, al que otros decidieron sumarse. El hecho acrecentó la emoción de los asistentes, quienes decidieron documentar el momento con sus celulares mientras, con gritos, animaban a los fans disfrazados.

El momento fue celebrado en redes sociales, ya que el show elevó el ambiente en la sala, donde al final pedían más canciones.

¿De qué trata la película "Michael"?

"Michael" trae la vida del Rey del Pop de nuevo a la pantalla grande. A pesar de su sentido biográfico, la cinta no abarca toda la vida del cantante, pues se centra en los años que definieron su identidad artística: desde su infancia con los Jackson 5 hasta el despegue de su carrera en solitario.

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MB

