Crunchyroll refuerza su presencia en México y apuesta por una comunidad que crece con el anime

La participación de Crunchyroll en la CCXP México 2026 es uno de los puntos estratégicos del encuentro dedicado a la cultura geek y al entretenimiento global. Con experiencias inmersivas, espacios interactivos y una presencia constante en el recinto, la compañía confirma la relevancia que el mercado mexicano ha adquirido dentro de su expansión regional.

La convención, que se celebra del 24 al 26 de abril, reúne a miles de asistentes interesados en conocer novedades de cine, series, videojuegos y animación. En ese contexto, el anime ocupa un lugar central dentro de la programación, no solo como contenido de entretenimiento, sino como un fenómeno cultural que ha logrado consolidar audiencias diversas y sostenidas a lo largo de varias décadas. Para la empresa, la presencia en este tipo de encuentros representa una oportunidad para fortalecer la relación directa con su público. Así lo explicó Raúl González Bernal Vicepresidente de Marketing, quien destacó el papel que México desempeña dentro de la estrategia global de la compañía.

“México es uno de los mercados más importantes dentro de la empresa. Latinoamérica, en general, es una de las regiones que más ha aportado al crecimiento del negocio. México es un mercado muy fuerte y sigue creciendo; el crecimiento ha sido de doble dígito año con año durante los últimos tres años”, señaló.

Un mercado que crece con la audiencia

El crecimiento del anime en México y América Latina se explica tanto por la popularidad de los contenidos, como por la manera en que estos han logrado integrarse en la vida cotidiana de distintas generaciones. Lo que comenzó como una programación televisiva en décadas pasadas se transformó en una industria que hoy reúne a comunidades activas, eventos masivos y plataformas digitales especializadas. Desde la perspectiva de Roberta Fraissant, Directora Regional de Marketing, la relación entre el público latinoamericano y el anime se construyó a partir de una familiaridad temprana con sus historias.

“Probablemente lo veíamos desde hace muchos años y no sabíamos que era anime. Simplemente formaba parte de la programación que había en televisión. Desde ese momento ya estaba presente en nuestra cultura”, explicó.

La ejecutiva subrayó que la conexión entre Japón y América Latina se sostiene en elementos narrativos que resultan universales para las audiencias. “Las historias conectan. Cada serie tiene algo con lo que te puedes identificar o algo que te puede empoderar para salir adelante. Esa combinación de amistad y superación muy típicas del anime son algo que toca profundamente a nuestras audiencias”, afirmó.

La experiencia en vivo como eje de la estrategia

Uno de los rasgos más visibles de la presencia de Crunchyroll en la convención es la apuesta por experiencias presenciales que permiten al público interactuar con el universo del anime más allá de la pantalla. En el stand de la compañía se instalaron espacios dedicados a actividades de doblaje, exhibiciones temáticas y dinámicas diseñadas para acercar a los fans a sus series favoritas. Para Fraissant, el contacto directo con el público constituye una parte esencial de la estrategia de comunicación.

“Estar en la CCXP siempre es un momento muy importante para nosotros, porque ver a los fans en vivo es algo muy especial. El momento de estar frente a frente genera una conexión distinta y nos permite ofrecer experiencias que no se pueden replicar en el entorno digital”, comentó.

EL INFORMADOR / F. Salcedo

El énfasis en la interacción presencial responde a un cambio en la manera de entender el consumo cultural, donde los espectadores buscan participar activamente en los universos narrativos que siguen. En ese sentido, eventos como la CCXP funcionan como espacios de encuentro comunitario que refuerzan la identidad de los seguidores. “Estos eventos son celebraciones de comunidad, celebraciones de fans. No solamente del anime, sino de todas las formas de entretenimiento”, añadió González Bernal.

Estrategias para un público diverso

La expansión del anime en la región ha obligado a las compañías a diseñar estrategias específicas para todo tipo de público. La audiencia actual incluye desde espectadores que crecieron con las primeras series televisivas hasta nuevas generaciones que descubren el género a través de plataformas digitales y redes sociales. Según explicó González Bernal, la clave consiste en mantener un equilibrio entre la calidad de las historias y la capacidad de difundirlas.

“Una buena historia siempre va a atraer gente. Pero si una buena historia no se comunica, puede quedarse ahí. Nuestro trabajo es democratizar el anime, hacerlo accesible y mostrarlo tal como es”, señaló.

Según explicó González Bernal, la clave consiste en mantener un equilibrio entre la calidad de las historias y la capacidad de difundirlas. EL INFORMADOR / F. Salcedo

La empresa lanza entre 30 y 50 títulos nuevos por temporada, lo que implica una oferta constante de contenidos orientados a distintos intereses. Además, la plataforma ha diversificado su catálogo con secciones dedicadas a videojuegos y música, ampliando el alcance de su propuesta cultural. En paralelo, Crunchyroll ha desarrollado una estrategia digital basada en el análisis de tendencias y en la interacción permanente con los usuarios.

“Escuchamos lo que la audiencia dice, analizamos sus comentarios y generamos contenido que responda a sus intereses. Entender cómo se comporta el público es fundamental para mantenernos cerca de él”, explicó Fraissant.

México como centro creativo regional

Uno de los anuncios más relevantes compartidos por Cruchyroll es la creación de un hub creativo en México, una estructura diseñada para desarrollar campañas y eventos enfocados en la cultura local. La iniciativa responde a la necesidad de adaptar los contenidos y las estrategias a las particularidades de cada mercado, reconociendo que el consumo cultural varía según el contexto social y generacional.

“México es un mercado estratégico. Contar con un equipo dedicado a la región nos permite tener mayor libertad creativa y diseñar proyectos que dialoguen con la cultura local”, señaló Fraissant. La creación de este centro creativo forma parte de una red limitada de hubs globales, lo que subraya la importancia que la empresa asigna al país dentro de su expansión internacional.

EL INFORMADOR / F. Salcedo

La presencia de Crunchyroll en la CCXP refleja la evolución del anime de un nicho de entretenimiento a un fenómeno cultural con impacto global. En la actualidad, el género no solo se consume en plataformas digitales, sino que también se expresa en eventos, colaboraciones comerciales y comunidades organizadas. El crecimiento del sector ha estado acompañado por una mayor diversificación de contenidos y por la incorporación de nuevas audiencias, lo que ha transformado la manera en que se produce y se distribuye la animación japonesa.

Para González Bernal, el objetivo principal de la compañía consiste en consolidar esa expansión y fortalecer la comunidad de seguidores. “Lo que más queremos es que la plataforma y la comunidad sigan creciendo. Sabemos que hay muchísima gente a la que le gusta el anime y queremos que cada vez haya más personas interesadas en este contenido”, afirmó.

Una comunidad que trasciende generaciones

El éxito del anime en América Latina se distingue por su capacidad de reunir a distintas generaciones en torno a una misma narrativa. Padres e hijos comparten series, personajes y referencias culturales, generando una continuidad que refuerza el sentido de pertenencia. En la CCXP México 2026, esa continuidad es visible en cada rincón del recinto. Entre escenarios, pantallas y actividades interactivas, la presencia de Crunchyroll confirma que el anime se ha convertido en un referente dentro del panorama cultural contemporáneo, capaz de reunir a comunidades diversas en torno a historias que cruzan fronteras y generaciones.

MF